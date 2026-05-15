रामपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी: नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़, दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

Rampur News: रामपुर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में जाली नोट खपाने का काम कर रहे थे.
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रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में जाली नोट खपाने का काम कर रहे थे. इन लोगों के पास से 500-500 के कुल 75 हजार रुपये के नकली नोट मिले हैं. कमाल की बात तो यह है कि ये नोट इतने असली जैसे दिखते थे कि पहली बार में पुलिस भी इन्हें पहचान नहीं पाई. बाद में जब बैंक में यूवी लाइट से जांच कराई गई, तब जाकर इनके नकली होने का सच सामने आया.
जानें पूरी जानकारी ?
दरअसल, पकड़े गए आरोपियों की पहचान टांडा के रहने वाले वाहिद और मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद हुसैन उर्फ कल्लू मिस्त्री के रूप में हुई है. ये दोनों कोई नए अपराधी नहीं हैं, बल्कि पहले भी नकली नोटों के चक्कर में जेल जा चुके हैं. पुलिस को काफी समय से खबर मिल रही थी कि टांडा के आसपास जाली नोटों का धंधा चल रहा है. इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और एक मुखबिर के जरिए इन बदमाशों से संपर्क किया. पुलिस ने ग्राहक बनकर इनसे डील की, जिसमें वाहिद 75 हजार असली रुपयों के बदले एक लाख के नकली नोट देने को तैयार हो गया.
जैसे ही ये दोनों आरोपी नकली नोटों की डिलीवरी देने टांडा पहुंचे, पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया. रामपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि इन दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. वाहिद पर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज हैं, वहीं मोहम्मद हुसैन पर 5 केस चल रहे हैं. पूछताछ में एक और नाम 'हनीफ' सामने आया है, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन नकली नोटों को छापने वाला मुख्य सरगना कौन है और ये लोग अब तक बाजार में कितने नकली नोट खपा चुके हैं. पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस गैंग से जुड़े किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा.
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