मुरादाबाद में अंगीठी बनी काल, जहरीली गैस से भाई-बहन की मौत, माता-पिता समेत एक बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा

Moradabad News/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ठंड से बचने की एक छोटी-सी कोशिश ने एक खुशहाल परिवार को गहरे मातम में डुबो दिया. एक ही कमरे में सो रहे परिवार पर ऐसा कहर टूटा कि मासूम भाई-बहन की जान चली गई, जबकि माता-पिता और एक बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना छजलैट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बता दें कि शुक्रवार रात जावेद अपनी पत्नी शाइस्ता और तीन बच्चों शिफान (6), आहिल (4) और आयरा (2) के साथ रात का भोजन करके सो गए. ठंड से बचने के लिए कमरे में कोयले की अंगीठी जलाई गई थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि यही अंगीठी पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित होगी.

शनिवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. दरवाजा धकेलकर खोला गया, क्योंकि वह अंदर से बंद नहीं था. अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए, कमरे में मौजूद सभी पांचों लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे. घबराए परिजन आनन-फानन में सभी को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने आहिल और आयरा को मृत घोषित कर दिया. वहीं जावेद, शाइस्ता और शिफान की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

जावेद के भाई गयासुद्दीन ने बताया कि रात में अंगीठी जलाकर सभी सो गए थे. कोयले से निकली जहरीली गैस के कारण कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई और पूरे परिवार का दम घुट गया. सुबह तक किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं डॉक्टरों ने इस हादसे को लेकर लोगों से अपील की है कि ठंड के मौसम में बंद कमरों में अंगीठी या कोयला जलाकर कभी न सोएं, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है. यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि थोड़ी-सी लापरवाही कैसे पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है. मासूमों की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.

और पढे़ं: दोस्त ही बने दोस्त के काल, लोहे की रॉड से सिर पर बेरहमी से वार, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!