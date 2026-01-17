Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

मुरादाबाद में अंगीठी बनी काल, जहरीली गैस से भाई-बहन की मौत, माता-पिता समेत एक बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा

Moradabad News:  मुरादाबाद जिले  से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ठंड से बचने के लिए जलाई गई कोयले की अंगीठी एक परिवार के लिए काल बन गई.  

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 17, 2026, 02:38 PM IST
Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Moradabad News/आकाश शर्मा:  उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में  ठंड से बचने की एक छोटी-सी कोशिश ने एक खुशहाल परिवार को गहरे मातम में डुबो दिया.  एक ही कमरे में सो रहे परिवार पर ऐसा कहर टूटा कि मासूम भाई-बहन की जान चली गई, जबकि माता-पिता और एक बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना छजलैट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बता दें कि शुक्रवार रात जावेद अपनी पत्नी शाइस्ता और तीन बच्चों शिफान (6), आहिल (4) और आयरा (2) के साथ रात का भोजन करके सो गए.  ठंड से बचने के लिए कमरे में कोयले की अंगीठी जलाई गई थी.  किसी को अंदाजा नहीं था कि यही अंगीठी पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित होगी. 

शनिवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई.  दरवाजा धकेलकर खोला गया, क्योंकि वह अंदर से बंद नहीं था.  अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए, कमरे में मौजूद सभी पांचों लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे. घबराए परिजन आनन-फानन में सभी को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने आहिल और आयरा को मृत घोषित कर दिया.  वहीं जावेद, शाइस्ता और शिफान की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है.  

जावेद के भाई गयासुद्दीन ने बताया कि रात में अंगीठी जलाकर सभी सो गए थे.  कोयले से निकली जहरीली गैस के कारण कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई और पूरे परिवार का दम घुट गया.  सुबह तक किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं  डॉक्टरों ने इस हादसे को लेकर लोगों से अपील की है कि ठंड के मौसम में बंद कमरों में अंगीठी या कोयला जलाकर कभी न सोएं, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है.  यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि थोड़ी-सी लापरवाही कैसे पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है.  मासूमों की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. 

