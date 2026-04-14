गेहूं कटाई के विवाद में साले-बहनोई आमने-सामने, रामपुर में खूनी संघर्ष से कई घायल

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गेहूं की कटाई को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में साले और बहनोई के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. इस हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला रामपुर के स्वार कोतवाली क्षेत्र के चुन्नावाला रायपुर गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, खेत में गेहूं की कटाई के दौरान साले और बहनोई के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. शुरुआत में यह केवल कहासुनी तक सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.



लाठी-डंडों से जमकर मारपीट

बता दें कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. लाठी-डंडों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और गांव में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.



पुलिस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने स्थिति को शांत कराते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.



मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर 3 नामजद और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.



इलाके में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस द्वारा एहतियातन इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की दूसरी अप्रिय घटना को रोका जा सके. प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है.



यह भी पढ़ें: नोएडा में रणक्षेत्र बना सेक्टर-121; मजदूरों ने पुलिस पर किया पथराव, बसें और गाड़ियां तोड़ीं… भारी पुलिस बल तैनात



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

Add Zee News as a Preferred Source