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‘ना’ को ‘ना’ नहीं समझा पति; पार्टी में डांस से इनकार पर चलती गाड़ी से पत्नी को फेंका, इलाज के दौरान मौत

Rampur News: रामपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई. जिसमें एक बार फिर से समाजिक नैतिकता के तरफ हमारा ध्यान भटकाया. सदियों से महिलाओं के मुंह से ना शब्द किसी को पसंद नहीं आया.उसका ही उदहारण है यह खबर....

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:01 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर : उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई. जिसमें एक बार फिर से समाजिक नैतिकता के तरफ हमारा ध्यान भटकाया। सदियों से महिलाओं के मुंह से ना शब्द किसी को पसंद नहीं आया. उसका ही उदहारण है यह खबर. जहां पति-पत्नी के रिश्ते को तार-तार कर देने वाली वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया.थाना गंज क्षेत्र में पुलिस लाइन के सामने पति ने अपनी पत्नी को चलती बाइक से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानिए क्या वजह 
बताया जा रहा है कि दोनों एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे. पार्टी के दौरान पत्नी के डांस न करने से पति नाराज हो गया था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच रास्ते में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी. गुस्से में आकर पति ने चलती बाइक से पत्नी को नीचे फेंक दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक पर पीछे बैठी महिला अचानक सड़क पर गिरती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

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इलाज के दौरान महिला की मौत
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई. डॉक्टरों के अनुसार महिला को गंभीर चोटें आई थीं, जो जानलेवा साबित हुईं.

दहेज प्रताड़ना का आरोप
बताया जा रहा है कि मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि महिला को शादी के बाद से ही दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. इस घटना को भी उसी उत्पीड़न का हिस्सा बताया जा रहा है.

पुलिस जांच में जुटी
थाना गंज पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी साक्ष्य के रूप में खंगाला जा रहा है.आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और मृतका के परिजनों में भारी आक्रोश है. लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं.

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