रामपुर में गरजा बुलडोजर; 500 से ज्यादा अवैध कब्जे जमींदोज, जाम से मिली आजादी!

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका ने बड़ा अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है. लंबे समय से शहर के मुख्य बाजारों में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सैकड़ों अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया. इस अभियान के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी रही.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, नगर पालिका द्वारा चलाए गए इस अभियान में शाहबाद गेट से लेकर शहर कोतवाली तक करीब 500 से अधिक दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को हटाया गया. सड़क किनारे बनी अस्थायी और पक्की दुकानों ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर रखा था, जिसके कारण रोजाना भीषण जाम की स्थिति बनी रहती थी. आम लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ता था, जिससे उनका समय और काम दोनों प्रभावित हो रहे थे.

अधिकारियों का कहना

प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले दुकानदारों को कई बार चेतावनी दी थी और स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तब नगर पालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया. अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान शहर को जाम से मुक्त कराने और यातायात को सुचारु बनाने के उद्देश्य से चलाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस प्रशासन ने मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से अभियान

इस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध या हंगामे से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा. नगर पालिका की टीम और पुलिस प्रशासन ने मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से अभियान को पूरा किया.

फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद मुख्य बाजार की सड़कें काफी हद तक खाली नजर आ रही हैं और यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, ताकि शहर को अतिक्रमण और जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल सके.

यह भी पढ़ें : ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर, मासूम बच्चों की चीखों से दहला इलाका

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !