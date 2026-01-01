स्कूल में बुर्का पहनकर 'धुरंधर' पर ठुमके, वीडियो से मचा हंगामा; प्रिंसिपल की माफी के बाद भी कार्रवाई की तैयारी में पुलिस

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में सोमवार को मेस्को पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्निवाल कार्यक्रम के दौरान युवकों द्वारा बुर्का पहनकर आपत्तिजनक डांस किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस प्रकरण में 1 जनवरी 2026 को एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूल परिसर के अंदर प्रिंसिपल की मौजूदगी में बुर्का पहनकर लड़के डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में प्रिंसिपल भी इस दौरान ताली बजाते नजर आ रही हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है. वीडियो वायरल होने के बाद नए साल के पहले दिन यंग मुस्लिम कमेटी अमरोहा के जिला अध्यक्ष जीशान पक्ष एडवोकेट पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र सौंपकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

धार्मिक भावनाएं आहत हुई

युवाओं का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. युवाओं ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने उन्हें पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर जारी है और लोग पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं.

बुर्के का मजाक उड़ाया गया

इस मामले में पहले ही मुस्लिम कमेटी अमरोहा के नेता मंसूर अहमद एडवोकेट ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और जिम्मेदार छात्रों व स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, उनका कहना है कि यदि एक मुस्लिम स्कूल में ही इस्लाम और बुर्के का मजाक उड़ाया जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा. दूसरी तरफ प्रिंसिपल की ओर से एक पत्र सार्वजनिक तौर पर जारी किया गया है जिसमें इस तरह के कार्यक्रम पर खेद प्रकट किया गया है और कहा गया है कि आगे से इस तरह से किसी भी आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी और स्कूल प्रशासन ऐसे बच्चों पर नियम अनुसार चेतावनी कार्रवाई करेगा.

इस्लाम धर्म के खिलाफ यह एक साजिश

अमरोहा जनपद के नौगावा सादात निवासी अकबर सैफी ने कहा कि इस्लाम धर्म के खिलाफ यह एक साजिश है भले ही से अपने ही लोगों ने अंजाम दिया हो लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने कहा कि अगर यह कोई और करता तो अब तक बवाल मच गया होता

ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए

अमरोहा निवासी मुस्लिम युवक तारीक अजीम ने कहा कि यह वास्तव में इस्लाम धर्म को मानने वालों को ठेस पहुंचाने की खाद्य से उन्होंने कहा कि इस तरह की वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है हम लोग इस पूरे मामले में चाहेंगे कि ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है जो बेहद जरूरी है इसलिए प्रशासन इसको संज्ञान ले और इसमें कार्रवाई करें.