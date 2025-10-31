Amroha News : अमरोहा में बरेली के दो कपड़ा व्यापारियों की मौत, अवैध कट से यूटर्न ले रहे ट्रक में जा घुसी कार

अमरोहा/विनीत अग्रवाल : उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शुक्रवार सुबह नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हरियाणा से कपड़ा बेचकर वापस लौट रहे बरेली के दो कपड़ा व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक और एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, तिलियापुर (थाना सीबीगंज, जिला बरेली) निवासी जाहिद (35), सलमान (28), अनीश और आसिम कपड़ों का व्यापार करते हैं. गुरुवार को ये चारों अपनी अर्टिगा कार से हरियाणा के कई क्षेत्रों में कपड़े की बिक्री के बाद बरेली लौट रहे थे. शुक्रवार सुबह गजरौला के पास पहुंचते ही हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं.

अवैध कट से यूटर्न ले रहा था ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाईवे पर गजरौला क्षेत्र में एक ट्रक अवैध रूप से बने कट से अचानक यूटर्न ले रहा था. तेज रफ्तार से आ रही अर्टिगा कार के चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और कार सीधे ट्रक के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए.

दो की मौके पर मौत, दो अस्पताल में भर्ती

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. गजरौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. कार में फंसे लोगों को मशीनों की मदद से बाहर निकाला गया.जाहिद और सलमान की मौके पर ही मौत हो गई. चालक अनीश और साथी आसिम गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उन्हें उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के मुताबिक आसिम की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

परिवारों में मचा कोहराम, वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया

हादसे की सूचना मिलते ही बरेली में दोनों मृतकों के घरों में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने ट्रक और कार को कब्जे में लेकर आगे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर कई स्थानों पर अवैध कट बने हैं, जिनके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग इन पर ध्यान नहीं दे रहा.

