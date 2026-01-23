बुर्का पहनाया...नॉनवेज खाने का दबाव, मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा के साथ सनसनीखेज मामला, CCTV वायरल

Moradabad News/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से बीते दिनों एक CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ बुर्का पहनी छात्राएं एक अन्य समुदाय की युवती को बुर्का पहनाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मामला चर्चा का विषय बन गया.

पीड़िता का भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा

इस मामले में वादी दीपु उर्फ देवेश चौधरी ने, जो पीड़िता का भाई बताया जा रहा है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं. वादी का कहना है कि उसकी बहन नाबालिग है, उम्र करीब 16 साल है और वह कक्षा 12 की छात्रा है. आरोप है कि उसकी कुछ सहेलियों ने उसे बुर्का पहनाया और उसे कहीं लेकर गईं. वादी के अनुसार, यदि समय रहते उन्हें इस बात की जानकारी न मिलती तो मामला और गंभीर हो सकता था.

वादी ने दावा किया कि उसकी बहन पहले भी उन लड़कियों के साथ बाहर जाती थी और रेस्टोरेंट में खाना खाती थी. आरोप है कि वहां खाने में कुछ मिलाया गया, जिससे उसकी बहन का व्यवहार बदल गया. वादी का कहना है कि उसकी बहन हिंदू है और अपनी मर्जी से बुर्का पहनने का कोई कारण नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

भाई ने लगाए गंभीर आरोप

देवेश चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरा मामला किसी साजिश के तहत किया गया और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि यह किसी कथित प्रोपेगेंडा से जुड़ा हो सकता है. वादी ने एक और आरोप लगाते हुए बताया कि जब उसकी बहन कक्षा 11 में पढ़ती थी, तब मुख्य आरोपी बताई जा रही छात्रा की बड़ी बहन स्कूल में कथित तौर पर नॉनवेज खाना लेकर आई थी और उसकी बहन पर उसे खाने का दबाव बनाया गया था, हालांकि उसकी बहन ने इसका विरोध किया था.

FIR की मांग

कई दिनों बाद दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर वादी का कहना है कि वह पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई चाहता है और चाहता है कि पुलिस इसकी हर पहलू से जांच करे. फिलहाल, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, वायरल वीडियो की सत्यता की भी पड़ताल हो रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.