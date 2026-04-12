आजादी के बाद पहली बार मिटा वनवास! अमरोहा के चकनवाला में बना स्थायी पुल, दर्जन भर गांवों की राह हुई आसान

विनीत अग्रवाल/Amroha News: अमरोहा जनपद के धनौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव चकनवाला में विकास की एक नई तस्वीर सामने आई है.आजादी के बाद पहली बार यहां स्थायी पुल का निर्माण कराया गया है, जिससे एक दर्जन से अधिक गांवों की आवाजाही अब आसान हो गई है. इस महत्वपूर्ण कार्य को योगी आदित्यनाथ सरकार में क्षेत्रीय भाजपा विधायक राजीव तरारा के प्रयासों से पूरा कराया गया है. पुल बनने के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

अस्थाई पैंटून पुल ही था सहारा

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने खुलकर योगी सरकार की सराहना की और वर्षों से चली आ रही समस्या के समाधान पर खुशी जताई हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, पहले उन्हें अस्थाई पैंटून पुल के सहारे आवागमन करना पड़ता था, जिसे हर साल बरसात में हटा दिया जाता था. फिर इसके बाद लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बेहद कठिन हो जाती थी. बच्चों की पढ़ाई, किसानों की फसल और मरीजों को अस्पताल ले जाने तक में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

नहर पार के गांवों की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण

नहर पार के गांवों की स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि यहां के बच्चों की शादियां तक मुश्किल से हो पाती थीं. लोग हर चुनाव में सरकारों और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगाते थे कि कोई उनकी इस पीड़ा को समझेगा, लेकिन लंबे समय तक यह समस्या जस की तस बनी रही. ग्रामीणों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके दर्द को समझा और विधायक राजीव तरारा की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते यह स्थायी पुल बन सका. अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं और लोगों को बड़ी राहत मिली है.

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क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पुल सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत है. इससे न केवल आवागमन सुगम हुआ है बल्कि गांवों के बीच आपसी संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

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