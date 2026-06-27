गंगाजल की तरह शुद्ध चंपतराय... अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुनील बंसल का बड़ा बयान

'गंगाजल की तरह शुद्ध'

वहीं, पड़ोसियों ने भी चंपत राय के चरित्र की प्रशंसा करते हुए उन्हें "गंगाजल की तरह शुद्ध" बताया. उन्होंने कहा कि चंपतराय ने घर छोड़ने के साथ ही व्यक्तिगत जीवन का भी त्याग कर दिया था. पड़ोसियों ने यह भी दावा किया कि मीडिया में जिस "चंदनराय" को उनका भतीजा बताया जा रहा है, वह उनके परिवार का सदस्य नहीं है. परिवार के अधिकांश सदस्य नगीना से बाहर रहते हैं और वर्तमान में केवल एक भाई ही पैतृक आवास पर निवास कर रहे हैं.