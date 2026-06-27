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गंगाजल की तरह शुद्ध चंपतराय... अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुनील बंसल का बड़ा बयान

Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपतराय का नाम सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. अब इस पूरे मामले में चंपतराय के घर वालों ने क्या कहा?.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 27, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:16 PM IST
गंगाजल की तरह शुद्ध चंपतराय... अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुनील बंसल का बड़ा बयान
Image Credit: Champat RaiSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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