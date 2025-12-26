नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक! बिना ड्राइवर के रफ्तार की दहशत, जैसे सच्चाई बन गई हो कोई डरावनी फिल्म

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार में बिना ड्राइवर के दौड़ता हुआ ट्रक लोगों के होश उड़ाने लगा. हाईवे पर अचानक ट्रक के अनियंत्रित तरीके से भागने से अफरा-तफरी मच गई और कई वाहन दूर-दूर तक साइड लेकर किसी तरह अपनी जान बचाते नजर आए.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना गजरौला थाना क्षेत्र के गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-9 पर की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक पहले दाईं तरफ डिवाइडर से टकराया, उछला और कुछ ऊपर तक चढ़ गया. इसके बाद बिना रुके वो बाईं ओर मुड़ा और वहां का डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकल गया. पीछे चल रहे वाहनों के ड्राइवरों के लिए ये पल किसी डरावने फिल्मी सीन जैसा था, जबरदस्त रफ्तार और खतरे के बीच लोग दूर से हॉर्न बजाते और रुकते दिखे.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि इस पूरी घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रक की रफ्तार, टकराहट की आवाजें और लोगों की घबराहट साफ सुनाई देती है.

पूरे जिले में चर्चा का केंद्र

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर स्थिति नियंत्रण में लाई. अब ये जांच का विषय है कि आखिर बिना ड्राइवर के ट्रक कैसे चल पड़ा? क्या तकनीकी खराबी थी, लापरवाही थी या कुछ और…? फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं. अगर कुछ मीटर और आगे बढ़ जाता, तो क्या होता?

