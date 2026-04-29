चप्पल के दाम पर बिजनौर में 'दंगल', दुकानदार और ग्राहकों में जमकर हुई मारपीट; जानिए कैसे शांत हुआ मामला?

Bijnor Chappal Price Dispute News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड पर तीन मूर्ति चौक के पास चप्पल की दुकान में उस वक्त हंगामा हो गया, जब चप्पल के दाम को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई. हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को बुलाना पड़ा. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराया. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच कर रही है.

क्या है ये पूरा मामला?

यह घटना मंगलवार देर शाम को हुई. बताया जा रहा है कि बिजनौर के हेमराज कॉलोनी के रहने वाला एक युवक अपने दो साथियों के साथ जेल रोड स्थित एक दुकान में चप्पल खरीदने के लिए पहुंचे थे. दुकान में पहुंचते ही उन्होंने चप्पलों के दाम पूछे. कीमत ज्यादा लगने पर युवक ने खरीदारी नहीं की और पास की दूसरी दुकान से सामान लेकर लौट गया. इसी बात को लेकर बबलू के नौकर और ग्राहक युवक के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते यह कहासुनी जल्द ही धक्का-मुक्की और फिर मारपीट में बदल गई.

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस दौरान कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े युवक भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दुकान बंद कराने की कोशिश की. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दोनों पक्ष मारपीट करते साफ नजर आ रहे हैं. सूचना के बाद सीओ सिटी संग्राम सिंह और थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया.

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पुलिस दुकानदार और उसके नौकर को थाने ले गई. सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि चप्पल के दाम को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच कहासुनी हुई थी. सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया है. पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

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