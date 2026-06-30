मुगलों ने भी 800 साल राज किया, वो नहीं रहे तुम क्या रहोगे...विवादित भाषण पर सपा विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

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Amroha: बिजनौर में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के अमरोहा से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बिजनौर पुलिस ने इस प्रकरण में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह मामला 30 सितंबर 2024 को आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें दिए गए भाषण को लेकर विवाद खड़ा हुआ था.
पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान को धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाला माना गया था. इसी आधार पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया है.
कार्यक्रम में दिए गए बयान पर दर्ज हुआ था मुकदमा
बिजनौर में आयोजित पार्टी कार्यक्रम के दौरान महबूब अली ने अपने संबोधन में मुगलों के शासनकाल, भाजपा सरकार और मुस्लिम आबादी में वृद्धि का जिक्र किया था. भाषण में उन्होंने कहा था कि इतिहास में लंबे समय तक शासन करने वाली ताकतें भी स्थायी नहीं रहीं और वर्ष 2027 में प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदलने का दावा किया था.
इस बयान के बाद बिजनौर कोतवाली में पुलिस की ओर से मामला दर्ज कराया गया. उपनिरीक्षक संजीव कुमार की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि भाषण में ऐसे कथन शामिल थे, जो धर्म के आधार पर समाज में वैमनस्य बढ़ाने की आशंका पैदा कर सकते हैं.
सपा जिलाध्यक्ष भी मुकदमे में नामजद
पुलिस ने इस मामले में महबूब अली के साथ समाजवादी पार्टी के बिजनौर जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन को भी आरोपी बनाया था. जिस कार्यक्रम में विवादित बयान दिया गया था, उसकी अध्यक्षता शेख जाकिर हुसैन ने की थी. कार्यक्रम शहर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया था और इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे.
महबूब अली ने क्या कुछ कहा था
सपा विधायक महबूब अली ने कहा था, "अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा. आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी कि आगे सत्ता में आ जाएंगे. मुगलों ने 800 साल राज किया लेकिन राज तो उनका भी नहीं रहा."
महबूब अली ने कहा-
"2027 में तुम जरूर जाओगे और हम जरूर आएंगे"
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच कानूनी प्रक्रिया जारी
अपने संबोधन में महबूब अली ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की थी. साथ ही वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का दावा भी किया था.
फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आगे की सुनवाई अदालत में होगी. न्यायालय अब उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कानूनी प्रक्रिया तय करेगा. राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है और सभी की नजरें अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.