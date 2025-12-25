मुरादाबाद में अपना घर खरीदना हुआ सस्ता, एमडीए बेच रहा 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरे भुगतान पर भारी छूट

Moradabad: अगर आप मुरादाबाद में अपना घर या फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से अब तक आपका यह सपना अधूरा ही है तो आपके लिए खुशखबरी है. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) अब अपनी वर्षों से बिक न पाई पुरानी संपत्तियों को भारी छूट के साथ बाजार में उतारने की तैयारी में है. यूपी कैबिनेट के फैसले के बाद एमडीए ने करीब 1000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को सस्ती दरों पर बेचने का फैसला किया है.

दो महीने के अंदर भुगतान पर भारी छूट

खास बात यह है कि जो खरीदार दो महीने के भीतर पूरा भुगतान करेंगे, उन्हें मौजूदा दरों पर सीधे 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह बिक्री “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी. माना जा रहा है कि लंबे समय से ऊंचे दामों के कारण जो फ्लैट और प्लॉट खाली पड़े थे, अब वे तेजी से बिक सकते हैं.

कहां-कहां बिक रहे सस्ते घर

एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने कैबिनेट के फैसले के बाद तुरंत पुरानी और अनबिकी संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है. इनमें दिल्ली रोड से सटे समृद्धि विहार, मझोला थाना क्षेत्र के आसपास बने फ्लैट, ढक्का, लाकड़ी, नया मुरादाबाद सहित कई इलाकों की आवासीय संपत्तियां शामिल हैं. वर्षों तक बिक्री न होने और नियमित रखरखाव के अभाव में कई फ्लैटों की हालत खराब हो चुकी है. कहीं दरवाजे गायब हैं तो कहीं इमारतें जर्जर स्थिति में पहुंच गई हैं.

MDA की करोड़ों की संपत्ति कैसे हुआ बदहाल

कुछ दिन पहले एमडीए वीसी अनुभव सिंह ने दिल्ली रोड स्थित समृद्धि विहार कॉलोनी का निरीक्षण किया था. वहां गंदगी और अव्यवस्थाएं देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई थी और संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी थी. निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि समय पर देखरेख न होने से प्राधिकरण की करोड़ों की संपत्ति बदहाल हो गई है.

1000 करोड़ की संपत्ति बगैर बिकी पड़ी

एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के मुताबिक, करीब एक हजार करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियां हैं, जो लंबे समय से बिक नहीं पाईं. अब इन संपत्तियों की कीमतों में 25 प्रतिशत तक की कटौती की गई है, ताकि आम लोग आसानी से घर या फ्लैट खरीद सकें. जल्द ही इन प्रॉपर्टियों की बिक्री प्रक्रिया जनता के लिए खोल दी जाएगी.

इस फैसले से न सिर्फ आम लोगों को सस्ते दामों पर मकान मिलने की उम्मीद जगी है, बल्कि एमडीए को भी लंबे समय से अटकी संपत्तियों से राजस्व मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

