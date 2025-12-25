Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3053034
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

मुरादाबाद में अपना घर खरीदना हुआ सस्ता, एमडीए बेच रहा 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरे भुगतान पर भारी छूट

Moradabad Cheap and Affordable House: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घर या फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 25, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुरादाबाद में अपना घर खरीदना हुआ सस्ता, एमडीए बेच रहा 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरे भुगतान पर भारी छूट

Moradabad: अगर आप  मुरादाबाद में अपना घर या फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से अब तक आपका यह सपना अधूरा ही है तो आपके लिए खुशखबरी है. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) अब अपनी वर्षों से बिक न पाई पुरानी संपत्तियों को भारी छूट के साथ बाजार में उतारने की तैयारी में है. यूपी कैबिनेट के फैसले के बाद एमडीए ने करीब 1000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को सस्ती दरों पर बेचने का फैसला किया है.

दो महीने के अंदर भुगतान पर भारी छूट
खास बात यह है कि जो खरीदार दो महीने के भीतर पूरा भुगतान करेंगे, उन्हें मौजूदा दरों पर सीधे 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह बिक्री “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी. माना जा रहा है कि लंबे समय से ऊंचे दामों के कारण जो फ्लैट और प्लॉट खाली पड़े थे, अब वे तेजी से बिक सकते हैं.

कहां-कहां बिक रहे सस्ते घर
एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने कैबिनेट के फैसले के बाद तुरंत पुरानी और अनबिकी संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है. इनमें दिल्ली रोड से सटे समृद्धि विहार, मझोला थाना क्षेत्र के आसपास बने फ्लैट, ढक्का, लाकड़ी, नया मुरादाबाद सहित कई इलाकों की आवासीय संपत्तियां शामिल हैं. वर्षों तक बिक्री न होने और नियमित रखरखाव के अभाव में कई फ्लैटों की हालत खराब हो चुकी है. कहीं दरवाजे गायब हैं तो कहीं इमारतें जर्जर स्थिति में पहुंच गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

MDA की करोड़ों की संपत्ति कैसे हुआ बदहाल
कुछ दिन पहले एमडीए वीसी अनुभव सिंह ने दिल्ली रोड स्थित समृद्धि विहार कॉलोनी का निरीक्षण किया था. वहां गंदगी और अव्यवस्थाएं देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई थी और संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी थी. निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि समय पर देखरेख न होने से प्राधिकरण की करोड़ों की संपत्ति बदहाल हो गई है. 

1000 करोड़ की संपत्ति बगैर बिकी पड़ी
एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के मुताबिक, करीब एक हजार करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियां हैं, जो लंबे समय से बिक नहीं पाईं. अब इन संपत्तियों की कीमतों में 25 प्रतिशत तक की कटौती की गई है, ताकि आम लोग आसानी से घर या फ्लैट खरीद सकें. जल्द ही इन प्रॉपर्टियों की बिक्री प्रक्रिया जनता के लिए खोल दी जाएगी.

इस फैसले से न सिर्फ आम लोगों को सस्ते दामों पर मकान मिलने की उम्मीद जगी है, बल्कि एमडीए को भी लंबे समय से अटकी संपत्तियों से राजस्व मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

ये भी पढ़ें: मुरादाबाद–बरेली हाईवे को मिलेगी एक्सप्रेसवे जैसी रफ्तार, रामपुर में फोरलेन-इंटरचेंज तैयार,स्पीड पर लगा ब्रेक हटा

ये भी पढ़ें: मुरादाबाद में बनेगी नोएडा-गुरुग्राम जैसी टाउनशिप, 11 गांवों की जमीन हुई सोना, 50 हजार लोगों को मिलेंगे घर और आधुनिक सुविधाएं

 

TAGS

Moradabad latest news

Trending news

mayawati
बसपा सुप्रीमो मायावती बनीं दादी, भतीजे आकाश आनंद के घर गूंजी किलकारी
UP News
..और खत्म हो गईं चार जिंदगी, बागपत और अलीगढ़ में 'प्रेम कहानी' का दर्दनाक अंत
Moradabad latest news
मुरादाबाद में अपना घर खरीदना हुआ सस्ता, पूरे भुगतान पर 25% की छूट
Varanasi latest news
शिफ्ट खत्म, प्लेन नहीं उड़ाऊंगा...एयरपोर्ट पर इंडिगो पायलट का 'हाई वोल्टेज ड्रामा'
UP News
यूपी के स्कूलों में बड़ा बदलाव, कम होगा बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम
dehradun news
अंकिता हत्याकांड पर अश्लील पोस्ट! उर्मिला सनावर, पूर्व MLA सुरेश के खिलाफ मुकदमा
aligarh news
'दही वाली गली' में मिलती है लाजवाब गजक, इस जिले की 'सर्दी की मिठाई' का स्वाद विदेश त
Varanasi News
काशी विश्‍वनाथ मंदिर का बड़ा फैसला, स्पर्श दर्शन बंद पर लगी रोक
dehradun news
मनरेगा पर सियासी घमासान, हरीश रावत का योजना को कमजोर करने का आरोप, बीजेपी का पलटवार
Unnao rape case
उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ SC में याचिका दायर