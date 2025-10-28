Chhath Puja 2025: नोएडा से अय़ोध्या तक श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन दिया उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य', 36 घंटे का उपवास पूर्ण

Chhath Puja 2025: देशभर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज समापन हो रहा है. उगते सूर्य को ‘उषा अर्घ्य’ अर्पित करने के लिए तड़के से ही श्रद्धालु देशभर के घाटों पर जुट गए हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है और समापन उषा अर्घ्य यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होता है. बिहार सहित पूरे देश में छठ पूजा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है. यूपी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.

लखनऊ में गोमती के तट पर भारी भीड़ उमड़ी है. लखनऊ में कल देर रात से हो रही तेज़ बारिश गोमती घाट पर तेज़ बारिश के बावजूद भारी भीड़ मौजूद रही. यूपी के गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में भी छठ महापर्व की आस्था का सैलाब घाटों में दिखाई दे रहा है. गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ घाट पर हजारों व्रती महिलाओं ने ‘उषा अर्घ्य’ अर्पित किया, वहीं घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

वाराणसी में गंगा तट पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक छठ गीतों की मधुर गूंज ने माहौल को भक्तिमय कर दिया है. नोएडा में छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया. नोएडा में श्रद्धालुओं ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बने अस्थायी घाटों पर पारंपरिक रीति से पूजा-अर्चना की.

अयोध्या, उत्तर प्रदेश: छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया. मुरादाबाद में श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया.

छठ पर्व कठिन व्रतों में से एक है. यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है. छठ पर्व का पहला दिन नहाय-खाय के साथ शुरू होता है, फिर दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ संपन्न होता है. 28 अक्तूबर को छठ पर्व का आखिरी दिन है. ऐसे में इस दिन व्रती सुबह किसी पवित्र नदी या तालाब में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते है, फिर इसके बाद चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व संपन्न होता है.