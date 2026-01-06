मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान, वजह जानकर हर कोई हैरान

अमरोहा न्यूज/ विनीत अग्रवाल : उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. घर में सामान्य दिनचर्या के बीच मोबाइल पर रील देख रहा 10 साल का बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं. पल भर में खुशहाल माहौल मातम में बदल गया.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना अमरोहा के धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जुझैला चक की है. यहां रहने वाले किसान दीपक कुमार का बेटा मयंक पास के गांव कैसरा के एक स्कूल में कक्षा चार का छात्र था. शनिवार की शाम लगभग पांच बजे मयंक घर में पलंग पर बैठकर मोबाइल फोन पर रील देख रहा था. परिजनों के मुताबिक, वह पूरी तरह सामान्य था और किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आ रही थी.

अचानक बेहोश हो गया

बच्चा आराम से बैठकर रील देख रहा था. इसी दौरान अचानक वह पीछे की ओर गिर गया और बेहोश हो गया. बच्चे को इस हालत में देखकर घरवालों के होश उड़ गए. बिना समय गंवाए परिजन उसे पहले कैसरा गांव के एक निजी चिकित्सक के पास ले गए. वहां से हालत गंभीर बताकर उसे मंडी धनौरा के दूसरे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

अस्पताल में क्या जानकर दंग हो जायेगे

बच्चें की हालत देखते ही देखते बिगड़ने लगा था. एक हॉस्पिटल से दूसरे में ले जाया गया लेकिन वो बच ना सका. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. मयंक की असमय मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया. गमगीन परिजनों ने किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में पड़े बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया.

बच्चें के पिता क्या कहते हैं ?

पिता दीपक कुमार का कहना है कि मयंक को पहले कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और वह पूरी तरह स्वस्थ था. डॉक्टरों की शुरुआती राय में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर है. लोग स्तब्ध हैं कि इतनी कम उम्र में इस तरह की मौत कैसे हो सकती है. मासूम की अचानक मौत ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है.

