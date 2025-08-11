मुरादाबाद की बल्ले-बल्ले! 1171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से चमचमाएगी पीतल नगरी
मुरादाबाद

मुरादाबाद की बल्ले-बल्ले! 1171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से चमचमाएगी पीतल नगरी

Moradabad News: मुरादाबाद वालों के लिए अच्छी खबर है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24वीं वाहिनी पीएसी के मैदान जिले 1171.87 करोड़ रुपये की 87 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:12 PM IST
CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की तस्वीर बदलने वाली है. आपको  बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24वीं वाहिनी पीएसी के मैदान जिले को  1171.87 करोड़ रुपये की 87 विकास  परियोजनाओं का तोहफा दिया. इनमें सरकारी स्कूल, मिनी स्टेडियम, स्मार्ट रोड नेटवर्क और पुलिस बैरक शामिल हैं. 640 करोड़ की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण और 532 करोड़ की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसे मुरादाबाद के लिए उपहार बताया गया.

पीतल नगरी की हस्तकला को बढ़ावा
सीएम ने कहा कि मुरादाबाद अपनी उत्कृष्ट हस्तकला और ‘ओडीओपी’ के तहत पीतल उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां से 11 से 15 हजार करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात होता है. उन्होंने मुरादाबाद के कारीगरों को प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने का श्रेय दिया और स्थानीय उत्पादों को त्योहारों में उपहार देने की अपील की.

पद्मश्री  सम्मानित हस्तशिल्पी का उल्लेख
सीएम योगी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित पहले हस्तशिल्पी दिलशाद हुसैन मुरादाबाद के ही निवासी हैं. उन्होंने हस्तशिल्प परंपरा को नई पहचान दी. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे मुरादाबाद के उत्पादों को प्राथमिकता दें ताकि स्थानीय कारीगरों को लाभ हो और उनकी कला को पीढ़ियों तक संरक्षित किया जा सके. सीएम ने जोर देकर कहा कि स्थानीय उत्पादों को उपहार में देने से न केवल कारीगरों की आय बढ़ेगी बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. इससे हस्तशिल्प उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मुरादाबाद की वैश्विक पहचान और सुदृढ़ होगी.

इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त सहित कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और कारीगरों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर उत्साह व्यक्त किया.

Moradabad news

