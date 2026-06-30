Add Zee Business As A Preferred Source
App

मुरादाबाद में दिखा सीएम योगी का वात्सल्य, जिस बच्ची का कराया था दाखिला, उसी के हाथों कराया 'श्री राम वाटिका' का लोकार्पण

Moradabad News: मुख्यमंत्री के साथ फीता काटने वाली छह वर्षीय वांची और उसकी छोटी बहन आची का सीएम योगी से यह स्नेहिल जुड़ाव नया नहीं है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 30, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:58 PM IST
मुरादाबाद में दिखा सीएम योगी का वात्सल्य, जिस बच्ची का कराया था दाखिला, उसी के हाथों कराया 'श्री राम वाटिका' का लोकार्पण
Image Credit: CM Yogi Adityanath Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सपा में यादव बनाम कुर्मी? ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से पूछे तीखे सवाल
Lucknow news51 min ago
2
Lucknow news56 min ago
3
Lucknow news1 hr ago
4
Sonbhadra News1 hr ago
5
Lucknow news1 hr ago