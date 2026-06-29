मुरादाबाद और पीलीभीत दौरे पर सीएम योगी, करेंगे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

क्या है सीएम योगी का कार्यक्रम?

वे सबसे पहले पीलीभीत पहुंचेंगे, जहां 569 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे. यहां वे जमीन का पट्टा वितरण भी करेंगे. मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे.पीलीभीत के बाद सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां वह सर्किट हाउस में आयोजित मुरादाबाद मंडल में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा और नए कार्यों की कार्ययोजना के संबंध में बैठक करेंगे. वह मुरादाबाद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा भी करेंगे. इसके बाद मुरादाबाद सदर, मुरादाबाद देहात व कुन्दरकी विधान सभा क्षेत्रों तथा नगर निगम मुरादाबाद एवं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों का लोकार्पण/ शिलान्यास करेंगे.मुरादाबाद सदर, देहात और कुन्दरकी विधानसभाओं के साथ-साथ नगर निगम और विकास प्राधिकरण की ₹365 करोड़ की 63 परियोजनाओं की सौगात देंगे.