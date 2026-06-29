Add Zee Business As A Preferred Source
App

मुरादाबाद और पीलीभीत दौरे पर सीएम योगी, करेंगे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आज पीलीभीत और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे ₹569 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही मंडल में कानून-व्यवस्था व विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगे.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 29, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:55 AM IST
मुरादाबाद और पीलीभीत दौरे पर सीएम योगी, करेंगे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
Image Credit: CM Yogi Adityanath (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दूल्हा बुलाकर करते थे कंगाल! फर्जी शादी रचाकर वसूली करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़
Gorakhpur NewsJun 28
2
Noida WeatherJun 28
3
Ram MandirJun 28
4
Ram MandirJun 28
5
Muzaffarnagar newsJun 28