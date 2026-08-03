आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर कमिश्नर कोर्ट ने लगाया स्टे, बिना नक्शा पास निर्माण पर फंसा है पेच

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Mohammad Ali Jauhar University/Commissioner Court Letest News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की प्रसिद्ध जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में आज इस केस को लेकर एक अहम सुनवाई पूरी हो गई. कमिश्नर की कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश पर लगे स्टे को आगे भी जारी रखने का बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब जब तक मामला अदालत में विचाराधीन रहेगा, तब तक यूनिवर्सिटी की इमारतों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.
कोर्ट रूम में क्या हुआ?
आज की सुनवाई के दौरान कमिश्नर कोर्ट में दोनों पक्षों (जौहर ट्रस्ट और रामपुर विकास प्राधिकरण) के वकीलों ने अपने-अपने तर्क मजबूती के साथ रखे.
इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए. कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जिससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. वकीलों ने कानून और नियमों के दायरे में रहकर अपनी दलीलें पेश कीं.
जी मीडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत
सुनवाई पूरी होने के बाद ज़ी मीडिया संवाददाता ने जौहर ट्रस्ट की ओर से कमिश्नर कोर्ट में केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जुनेद एहजाज से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान अधिवक्ता जुनेद एहजाज ने बताया कि उन्होंने अदालत के सामने अपना पक्ष पूरी मजबूती और तथ्यों के साथ रखा है. उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि आगे भी नियमों के अनुसार ही फैसला आएगा.
क्या है पूरा विवाद? जानिए क्यों फंसा है पेंच
यह पूरा मामला रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) और जौहर यूनिवर्सिटी के बीच निर्माण को लेकर है. रामपुर विकास प्राधिकरण का आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 इमारतें बनी हुई हैं. प्राधिकरण के मुताबिक, इनमें से 38 इमारतों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए यानी अवैध रूप से किया गया है.
नियमों का हवाला देते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण ने इन 38 इमारतों को गिराने का आधिकारिक आदेश पारित कर दिया था. प्राधिकरण का कहना है कि बिना स्वीकृत नक्शे के इतना बड़ा निर्माण करना कानूनी नियमों का उल्लंघन है.
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