माफ कर दो सरकार....बरेली हिंसा के आरोपियों पर योगी के एक्शन से कांपे कांग्रेसी नेता, तौकीर रजा का किया था समर्थन

Moradabad News: बरेली में I Love Mohammad के प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के समर्थन में कूदना मुरादाबाद के एक कांग्रेस नेता का राय नहीं आया. यूं कहें की योगी सरकार की बरेली में उपद्रवियों पर हो रही कार्यवाही ने उनकी आंखें खोल दी है. शायद तभी कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्‍ट कर माफी मांग रहे हैं.

कांग्रेस नेता ने मांगी माफी

बरेली हिंसा के बाद अब तक 70 से ज्‍यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इतना ही नहीं बरेली में तौकीर रजा के रिश्‍तेदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. उपद्रव में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया. ताबड़तोड़ एक्‍शन से आरोपी हरकत में आ गए हैं. बरेली में एक्‍शन देखते हुए मुरादाबाद के कांग्रेस नेता भी योगी सरकार से माफी मांगी है.

तौकीर रजा का समर्थन करना पड़ा भारी

दरअसल, सगीर सईद कांग्रेस के नेता हैं. इन्‍होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर तौकीर रजा के समर्थन में पोस्ट की थी. इसमें इन सगीर सईद ने अपनी पोस्ट में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलने और जिहाद छेड़ने का मुस्लिमों से आह्वान किया था, लेकिन आज जैसे ही तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्यवाही शुरू की, तो कांग्रेस के जुड़े बड़े नेता की सिट्टी-पट्टी गुल हो गई.

मुरादाबाद से मेयर पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं

राहुल गांधी को अपना आइडियल मानने वाले कांग्रेसी नेता का नाम सगीर सईद है जो कि पूर्व में मुरादाबाद से मेयर पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं लेकिन अब योगी सरकार से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए थर-थर कांपते हुए सोशल मीडिया पर माफीनामे का एक वीडियो पोस्ट कर रहे है. ये मुरादाबाद में एक बार मेयर का चुनाव लड़ चुके है और कुछ साल पहले जम्मू-कश्मीर में मीडिया के सामने बयानबाजी करते हुए आतंकवादीयो को पेंशन देने की बात कह कर विवादों में आ गए थे.

