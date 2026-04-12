वेब सीरीज से सीखा अपराध; रामपुर में नकली नोटों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, लाखों की जाली करेंसी संग गिरोह गिरफ्तार

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वेब सीरीज से प्रेरित होकर युवकों ने नकली नोट छापने का संगठित अपराध शुरू कर दिया. थाना गंज पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपये के जाली नोट और उन्हें तैयार करने की पूरी फैक्ट्री बरामद की है.

जानें क्या है मामला ?

दरअसल, रामपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 को पुलिस ने बिलासपुर गेट के पास से दो युवकों को 10,500 रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था. शुरुआती जांच में मामला मामूली लग रहा था, लेकिन गहराई से जांच करने पर एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ.

पुलिस जांच में कार्यवाई

जांच के दौरान एटा निवासी राजवर्धन सिंह चौहान उर्फ आसू और चिराग सक्सेना का नाम सामने आया. इसके बाद 11 अप्रैल को पुलिस ने चिराग सक्सेना को रामपुर से गिरफ्तार किया, जबकि 12 अप्रैल को उसकी निशानदेही पर मेरठ से राजवर्धन सिंह को दबोच लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 लाख 88 हजार 200 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं. इसके अलावा लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, विशेष इंक, कागज और नकली नोट बनाने के अत्याधुनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पूछताछ में मुख्य आरोपी राजवर्धन सिंह ने खुलासा किया कि वह अलीगढ़ रोडवेज पर एक अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में आया था, जिसने उसे नकली नोट बनाने का लालच दिया. इसके बाद आरोपी ने दिल्ली में करीब एक महीने तक ट्रेनिंग ली और फिर मेरठ में एक फ्लैट किराए पर लेकर पूरी फैक्ट्री स्थापित कर ली. आरोपी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें नकली नोट देकर असली पैसे वसूलते थे. इस तरीके से गिरोह तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था.

आरोपी गिरफ्तार ?

फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है, ताकि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

यह भी पढ़ें : मोनालिसा शादी के बाद गायब! वायरल गर्ल के पति फरमान का चौंकाने वाला खुलासा



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !