मुरादाबाद में आंधी तूफान ने मचाया कहर, दीवार गिरने से दंपत्ति की मौत, 8 बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में देर रात आए तेज आंधी-तूफान ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. रात में अपने घर के आंगन में सो रहे दंपत्ति पर पड़ोसी की दीवार अचानक गिर गई, हादसे में इदरीश और उनकी पत्नी फात्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन आनन-फानन में दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना मुंडापांढे थाना क्षेत्र के दलपतपुर की बताई जा रही है, बता दें कि देर रात घर के आंगन में सो रहे एक दंपत्ति पर पड़ोसी की दीवार अचानक गिर गई. हादसे में इदरीश और उनकी पत्नी फात्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन आनन-फानन में दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम छा गया है. मृतक दंपत्ति के 8 बच्चे हैं, जिनमें 6 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं. माता-पिता की मौत से बच्चों के सिर से साया उठ गया है, जिससे परिवार गहरे सदमे में है.

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परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद और सहायता की गुहार लगाई है. ग्रामीणों का कहना है कि अचानक आई आंधी ने यह बड़ा हादसा कर दिया, जिसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया. फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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