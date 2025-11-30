शादी की खबर से टूटा प्यार… वहीं थम गई दोनों की सांसें, एक ही जाति के थे, फिर भी नहीं मिल सका साथ!

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. सुबह रोज की तरह खेतों की ओर जा रहे एक किसान ने पेड़ से लटके युवक-युवती के शव देखे तो उसके होश उड़ गए. उसने तुरंत गांव में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह मामला बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत चौकी पांडव नगर के जमाल्दीनपुर गांव का है. परिजन मौके पर पहुंचे और युवती व युवक को एक ही पेड़ से लटका हुआ पाया वहीं कुछ ही देर बाद चांदपुर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग के चलते की गई आत्महत्या का माना जा रहा है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रेम प्रसंग में मिली दर्दनाक मौत

गांव वालों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों युवक-युवती एक ही गांव के रहने वाले थे और काफी समय से प्रेम संबंध में थे. बताया गया कि दोनों एक ही जाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका रिश्ता तय नहीं हो सका. युवती की शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी और आज उसके हाथों में गोद भराई की रस्म भी होनी थी. शादी की तैयारियों और बढ़ते तनाव के बीच प्रेमी युगल ने समाज और परिवार के दबाव के चलते यह चरम कदम उठाया.

गोद भराई की रस्म से पहले लिया खौफनाक फैसला

सूत्रों के अनुसार, युवती की गोद भराई की रस्म के दिन ही दोनों गांव से निकले और खेतों की ओर पहुंचे, जहां पेड़ पर फांसी लगाकर उन्होंने जान दे दी। घटना के बाद गांव में शोक और सदमे का माहौल परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है जबकि ग्रामीण इस दर्दनाक घटना का कारण सामाजिक बंदिशों और पारिवारिक दबाव को बताते नजर आए

पुलिस जांच जारी, मोबाइल व कॉल डिटेल खंगाले जा रहे

चांदपुर थाना पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, दोनों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया चैट की जांच की जाएगी, ताकि आत्महत्या की वास्तविक वजह सामने आ सके. पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी

