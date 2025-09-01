इंस्टाग्राम वाली मोहब्बत बनी जानलेवा, डेढ़ महीने का रोमांस मौत पर खत्म...मुरादाबाद में प्रेम कहानी का 'खूनी अंत'

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में 22 साल की एक नर्स की इंस्टाग्राम पर एक युवक से मुलाकात हुई. डेढ़ महीने में युवक से प्‍यार हो गया. नर्स ने शादी का दबाव बनाया तो प्रेमी मिलने से कतराने लगा. इसके बाद प्रेमी ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर नर्स की गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गया. लापता नर्स के फोन की सीडीआर रिपोर्ट निकाली गई तो प्रेमी ने हत्‍या का जुर्म कबूल किया.

यह है पूरा मामला

दरअसल, यह मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र का है. जहां रहने वाले एक 22 वर्षीय युवती नर्स का नाम करती थी. इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात कुंदरकी के रहने वाले गौसे आलम से हुई. इसके बाद बातचीत करते करते दोनों मे नंबर शेयर कर लिए. धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ीं तो दोस्ती प्यार में बदल गई. इस बीच नर्स गौसे आलम को शादी के लिए कहने लगी, लेकिन प्रेमी गौसे आलम उसको टालता रहा. प्रेमिका नर्स लगातार इस जिद्द पर अड़ी रही कि शादी कर लो.

शादी की जिद करने लगी

आरोप है कि नर्स जिद पर अड़ गई कि शादी तुमसे ही करूंगी. शादी न करने पर एफआईआर लिखवाने और घर के बाहर आकर धरना देने की चेतवानी देने लगी. इसके बाद गुस्साए प्रेमी ने उसको रास्ते से हटाने की ठान ली. उसको मिलने के बहाने कुंदरकी बुलाया और नर्स भी भरोसा कर घर पर ड्यूटी पर जाने की बात कहकर निकल गई. प्रेमी ने अपने नाबालिग दोस्‍त के साथ म‍िलकर नर्स की गला दबाकर हत्‍या कर दी. शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया.

मोबाइल सर्विलांस पर खुला राज

इधर नर्स के परिजन भी बेटी के घर ना आने से चिंतित थे तो उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई. शुरू में तो युवती का कोई अता पता नहीं चला, लेकिन जब पुलिस ने युवती का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया तो उसके नंबर पर सबसे ज्यादा और आखिरी बार भी बात करने वाले प्रेमी का नंबर मिल गया. हरकत मे आई पुलिस ने तुरंत उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा. बाद में पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया.

7 दिन बाद शव बरामद

हत्‍या के सात दिन बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया. हत्यारोपी प्रेमी का कहना है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, परेशान कर रही थी, रिपोर्ट करने और घर आकर बैठने की धमकी दे रही थी. हमारे रिश्ते को डेढ़ महीना हो गया था अब मेंने और मेरे एक साथी ने मिलकर मार डाला. एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि 24 अगस्त 2025 को परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

