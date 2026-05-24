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चाची को भतीजे से हुआ प्यार! पति को मारा पीटा, करंट के झटके दिए, जब नहीं मरा तो मुंह बांधकर पिला दिया जहर

Moradabad News: मुरादाबाद में शादीशुदा चाची को अपने भतीजे से प्यार हो गया. रोड़ा बन रहे पति को रास्ते हटाने के लिए खूनी खेल रच डाला. पति को तड़पातड़पा कर मौत के घाट उतार दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 24, 2026, 10:36 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Moradabad News: मुरादाबाद में एक पत्नी के सिर पर भतीजे के इश्क का ऐसा खुमार चढ़ा की, बीच में बाधा बन रहे अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया. पति को मौत देने से पहले तीन घंटे तक उसे तड़पाया, पहले जमकर उसे पीटा गया, इसके बाद कई बार अपने पति को करंट दिया, जब पत्नी को लगा कि मरने वाला है तब अपने ही हाथों से उसे जहर ​दे दिया. इसके पति की मौत की झूठी कहानी रच डाली. 

यह है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के ढक्का इलाके का है, जहां पवन नाम के युवक की शादी तीन साल पहले आंचल से हुई थी. पवन और आंचल को तीन साल की एक बेटी भी है. इसी बीच आंचल का पवन के भतीजे अंकित से नजदीकियां बढ़ गईं. आए दिन अंकित, चाचा पवन के ड्यूटी जाने के बाद घर आता था.  इस बीच अंकित को लेकर पवन और आंचल में कई बार लड़ाई भी हुई. इसके बाद आंचल ने पति पवन को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया. 

बहन और उसके प्रेमी को भी साजिश का हिस्सा बनाया 
पवन को रास्ते से हटाने के लिए आंचल ने अपनी बहन शिखा और उसके बॉयफ्रेंड अजय को भी शामिल कर लिया. शिखा चार दिन पहले ही अपनी बहन के घर आ गई. अब यहीं से शुरू हो गया पवन की हत्या का काउंटडाउन. पत्नी आंचल ने भतीजे अंकित को घर बुलाया. इसके बाद अंकित और बहन के प्रेमी अजय से जहर मंगाया. शाम होते ही पवन जैसे ही अपने घर पहुंचा. सभी ने मिलकर उसे दबोच लिया. उसे जहर देने की कोशिश की. इस पर पवन ने शोर मचा दिया. इसके बाद चारों ने मिलकर पवन का हाथ पैर और मुंह को कपड़ों से बांध दिया. 

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चारों ने मिलकर रची मौत की प्लानिंग 
फिर आंचल समेत चारों ने मिलकर पवन को मारा पीटा. कई बार करंट दिए. शरीर पर कई चोटें आयीं. जब आंचल को लगा कि अब पवन की जान जाने वाली है तो उसने अपने ही हाथों से पति को जहर खिला दिया. तीन घंटे तक पवन तड़पता रहा. इसके बाद उसकी मौत हो गई. प्लानिंग के तहत चारों ने पवन को ले जाकर सीढ़ी से नीचे ढकेल दिया. इसके बाद आंचल ने अंकित और अजय को घर से भगा दिया. 

घर वालों को आत्महत्या की सूचना दी 
फिर पवन के घर वालों को सूचना दे दी कि पवन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है. और सीढ़ी से नीचे गिर गए हैं. सूचना पर पहुंचे पवन के भाई और बहनों ने उसे अस्पताल ले गए. वहीं, आंचल अस्पताल ले जाने से मना करने लगी. काफी समझाने बुझाने के बाद घर वाले पवन को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पीएम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ.

चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया 
पवन के भाई की तहरीर पर आँचल, उसके प्रेमी अंकित और उसकी बहन शिखा और उसके प्रेमी अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो सभी ने पवन की हत्या का जुर्म कबूल लिया. पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

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