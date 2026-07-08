आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई: 22 भवनों को फायर विभाग का नोटिस!

22 भवनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी

फायर विभाग की टीम द्वारा किए गए हालिया निरीक्षण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित 22 बड़े भवनों में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं पाए गए हैं. इनमें से अधिकांश भवनों में अग्निशमन उपकरण या तो खराब हालत में हैं या फिर मानकों के अनुरूप नहीं हैं. आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते और पानी की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं.