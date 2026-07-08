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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई: 22 भवनों को फायर विभाग का नोटिस!

Azam Khan University news: रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर प्रशासन के निशाने पर है. रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की कार्रवाई के बाद अब उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग ने यूनिवर्सिटी को एक सख्त नोटिस जारी किया है. यह नोटिस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बने भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की कमी को लेकर दिया गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 08, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:46 PM IST
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई: 22 भवनों को फायर विभाग का नोटिस!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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