Cyber ​​fraud In UP: मोबाइल पर शादी का कार्ड और क्लिक करते ही बैंक खाता खाली, जानें साइबर ठगी से कैसे बचें?

राजवीर चौधरी/बिजनौर: शादी-व्याह के सीजन मे जहाँ लोग खुशियों के पल बिता रहे हैं तो वहीं साइबर ठग इस मोके का फायदा उठाते हुए ठगी का नया तरीका ईजाद कर लिया है. साइबर ठग शादी के कार्ड के बहाने भोली भाली जनता को अपना शिकार बना रहे हैं. वाट्सप पर भेजे गए शादी के निमंत्रण पर क्लिक करते ही लोगों के मोबाईल फोन हैक हो रहे हैं. बिजनौर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. पिछले एक महीने मे 15 से अधिक शिकायतें साइबर थाने मे दर्ज की गईं, जिसमें साइबर ठगों ने शादी के कार्ड को हथियार बनाया है. आइए जानते हैं कैसे इस ठगी से बचकर रह सकते हैं.

जानें कहां का है मामला

बिजनौर जिले के धामपुर के रहने वाले ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि उनके वाट्सप नंबर पर एक शादी कार्ड आया था. ओमप्रकाश सिंह ने शादी कार्ड को जैसे ही क्लिक किया तो उनका मोबाईल फोन हैक हो गया और चंद ही मिनटों मे उनके खाते से 31 हजार रूपये कट गए. उसके बाद पीड़ित ओमप्रकाश सिंह ने मामले की शिकायत साइबर थाना और धामपुर थाना पुलिस को दी. साइबर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है. बिजनौर जिले मे पिछले एक महीने मे इस तरह की ठगी के 15 मामले सामने आ चुके हैं.

साइबर ठग इसी तरह हर रोज लोगों को शिकार बनाते हैं। सैकड़ों लोगों को इसी तरह के फर्जी शादी कार्ड भेजे जाते हैं, जिनमें से कई ने क्लिक करके अपने फोन हैक करवा लिए। साइबर अपराधी ऐसे संदेशों को सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर फैलाते हैं, क्योंकि शादी-विवाह जैसे शुभ अवसरों में लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर लेते हैं। इस तरह के संदेश E चालान के नाम से भी आते हैं।

जानिए कैसे काम करते हैं साइबर ठग?

ये ठग उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं. ये ठग फर्जी नंबरों या हैक किए अकाउंट्स से मैसेज भेजते हैं. APK फाइल में छिपा वायरस फोन की स्क्रीन लॉक कर देता है. कैमरा-माइक को एक्सेस कर लेता है और यूजर की बैंकिंग डिटेल्स हैक कर ली जाती है और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. जानकारों की मानें तो ऐसे मामलों में ठग विदेशी सर्वरों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको ट्रेसि करना मुश्किल होता है.

कैसे बचें साइबर ठगी से ?

साइबर ठगी से बचना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी यहीं बचने का सबसे बेहतर तरीका है. आइए जानते हैं कैसे...

अगर आपको मोबाइल के व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड या कोई भी डिजिटल इन्वीटेशन मिले, तो आपको सबसे पहले भेजने वाले से फोन पर कन्फर्म कर लेना है कि ये सही है या गलत. अगर जरा भी शक हो और बात नहीं हो पा रही है तो इस तरह के मैसेज को इग्नोर करें. इस बात का ध्यान रखें कि असली न्योते में कभी अनजान APK फाइल नहीं होती हैं.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू रखें

अपने मोबाइल फोन में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू रखें. बैंकिंग ऐप्स और ईमेल में 2FA ऑन करें. इससे पासवर्ड चोरी होने पर भी OTP की जरूरत पड़ेगी, जो होने वाली ठगी को रोक देगी. ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन में रखें. पुराने सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी होल्स होते हैं, जिनका फायदा ये ठग लोग उठाते हैं.

संदिग्ध मैसेज मिले तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें

व्हाट्सएप या SMS पर संदिग्ध मैसेज मिले तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें. भारत में साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेन करें.

बैंक ऐप में ट्रांजेक्शन अलर्ट हमेशा ऑन रखें जिससे छोटी से छोटी रकम भी निकले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत एक्शन ले सकेंगे. APK फाइल को आगे फॉरवर्ड ना करें. परिवार और दोस्तों को ऐसी घटनाओं के बारे में बताएं.

बिजनौर के ओम प्रकाश चौहान का मामला हमें सिखाता है कि डिजिटल दुनिया में खुशियां बांटने वाले संदेश भी खतरा छिपा सकते हैं. साइबर ठगों को हम अपनी सतर्कता से हरा सकते हैं. याद रखें, एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सावधानी उसे बचा सकती है. इसलिए हमेशा सावधान रहें.