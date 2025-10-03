Moradabad News: डॉक्टर-इंजीनियर बन 500 लोगों से ठगे 100 करोड़, नेपाली लड़कियों ने किया ठगी का चौंकाने वाला खुलासा

आकाश शर्मा/मुरादाबाद: मुरादाबाद की साइबर अपराध थाने की पुलिस ने नाइजीरियन युवक के साथ दो नेपाली युवतियां संगीता और ममता को गिरफ्तार कर साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है. ये गिरोह दिल्ली में रहकर देशभर के लोगों से साइबर ठगी कर रहा था. इस गिरोह के सरगना छिनवेओक ने ही मुरादाबाद निवासी शिक्षिका के साथ 94 लाख रूपये की ठगी को अंजाम दिया था. साइबर पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया.

टीचर के साथ हुई थी ठगी

एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि साइबर ठगी का शिकार हुई शिक्षिका ने 31 अगस्त 2025 को साइबर थाने में केस दर्ज कराया था. शिक्षिका से 94.78 लख रुपए की साइबर ठगी हुई थी. पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए दिल्ली में रहने वाली मणिपुर की सुनीता को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में पता चला कि उसे किसी नाइजीरियन ने कस्टम अधिकारी बनकर शिक्षिका को कॉल करने को कहा था. इसके बाद पुलिस ने जाल बिछकार तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

अलग-अलग बैंकों में 25-25 खाते

पुलिस के मुताबिक नाइजीरियन छिनवेओक और नेपाली युवतीयां संगीता और ममता को गिरफ्तार किया तो पता चला कि इनके नाम पर अलग-अलग बैंकों में 25-25 खाते हैं. उनके ही खाते में शिक्षिका से ठगी की गई रकम को ट्रांसफर कराया गया था. नाइजीरियन ने ही शिक्षिका की प्रोफाइल देखकर खुद को डॉक्टर आरव सिंह बताकर कॉल किया था. पुलिस ने बताया कि यह गिरोह डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अब तक 500 लोगों से ठगी कर चुके हैं और लगभग 100 करोड रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं.

