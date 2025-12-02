Advertisement
एटा, बलरामपुर के बाद बिजनौर की सड़क भी हुई खून से लाल ! DCM, बाईक, पिकअप की भिड़ंत में गई तीन की जान

Road Accident Bijnor: बिजनौर के शेरकोट हाइवे पर तेज रफ्तार DCM ने बाइक और पिकअप को टक्कर मार दी, हादसे में लखीमपुर के दो बाइक सवार और जसपुर के पिकअप चालक की मौत हो गई.  वन-वे व्यवस्था और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:46 AM IST
Road Accident Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शेरकोट क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. मुबारकपुर कुंडे के पास तेज रफ्तार DCM वाहन ने सामने से आ रही बाइक और पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी.  भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और पिकअप वैन पलटकर सड़क किनारे जा गिरी.  हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.   घटना के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और लोगों में चीख-पुकार सुनाई देने लगी.  

क्या है पूरा मामला ? 
टक्कर में जिस बाइक के उड़ने की बात सामने आई है, उस पर सवार दोनों युवक लखीमपुर जिले के रहने वाले थे.   हादसे की रफ्तार और टक्कर इतनी घातक थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.  वहीं पिकअप वैन में सवार चालक, जो उत्तराखंड के जसपुर का निवासी था, उसकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.  तीनों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

हाईवे की वन-वे स्थिति बनी हादसे का कारण
स्थानीय लोगों का कहना है कि शेरकोट नेशनल हाइवे पर कई दिनों से वन-वे व्यवस्था लागू होने के कारण बड़ी गाड़ियों को गलत दिशा में घुसने की समस्या बढ़ गई है.  सोमवार को भी यही लापरवाही हादसे की प्रमुख वजह बनी. तेज रफ्तार DCM वाहन गलत दिशा में आते हुए पहले बाइक से टकराया और फिर पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन पलट गया. 

पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी
हादसे की सूचना मिलते ही थाना शेरकोट पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू करवाया.  पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर मार्ग को साफ कराया और जाम खुलवाया.  अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे का मुख्य कारण लग रही है. DCM चालक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है. 

स्थानीय लोगों में गुस्सा, प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग
घटना के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश है.  लोगों का कहना है कि वन-वे निर्माण कार्य के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन प्रभावी व्यवस्था नहीं कर रहा. ग्रामीणों ने हाईवे पर बैरिकेडिंग, साइनबोर्ड और रफ्तार नियंत्रण के ठोस इंतजाम की मांग की.

