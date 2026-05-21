रामपुर: मकान की छत पर पति-पत्नी के मिले शव, गोली लगने से हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र स्थित मुख्य बाजार में गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मकान की छत पर पति और पत्नी के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. दोनों की मौत गोली लगने से हुई है, जिसकी पुष्टि मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की है. इस घटना ने स्थानीय निवासियों को झकझोर कर रख दिया है और हर कोई इस वारदात के पीछे की वजह जानने के लिए हैरान है.

जानें क्या है मामला ?

दरअसल, घटना के विवरण के अनुसार, देर रात मुख्य बाजार में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी. इस भयावह आवाज को सुनकर आसपास के लोग घबरा गए और शोर की दिशा में भागे. जब लोग उस मकान की छत पर पहुंचे, तो वहां का मंजर बेहद डरावना था. पति और पत्नी दोनों खून से लथपथ अवस्था में जमीन पर पड़े थे. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आनन-फानन में शाहबाद सीओ, स्थानीय कोतवाल और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया.

पुलिस जांच और फॉरेंसिक साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला आपसी विवाद और कहासुनी का प्रतीत हो रहा है. पुलिस अभी इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसने पति-पत्नी के बीच इस कदर तल्खी पैदा कर दी कि बात जान लेने तक पहुंच गई.

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इलाके में दहशत का माहौल

इस दर्दनाक वारदात के बाद पूरे शाहबाद क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. मुख्य बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और आपसी रिश्तों की जटिलता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस आसपास के लोगों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना के समय की परिस्थितियों का सही अंदाजा लगाया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच पूरी होने के बाद ही इस वारदात की वास्तविक वजह और घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा. तब तक पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है.

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