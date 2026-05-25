डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान का इंजन फेल, रनवे पर उड़ान भरने के दौरान निकला धुआं, बाल-बाल बची जान

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के चार्टर्ड विमान में सोमवार दोपहर अचानक तकनीकी खराबी आने से बड़ा हादसा टल गया. मुरादाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहे विमान के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं.

टेकऑफ से पहले विमान का इंजन फेल

बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम का चार्टर्ड प्लेन रनवे पर टेकऑफ के लिए तैयार खड़ा था. इसी दौरान विमान के एक इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया और कुछ ही क्षणों में उसमें से धुआं उठने लगा. पायलट और तकनीकी टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उड़ान रोक दी. इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ब्रजेश पाठक को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

घटना को लेकर अधिकारियों में हड़कंप

घटना के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और विमान के आसपास किसी को भी जाने से रोक दिया गया. तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाकर इंजन में आई खराबी की जांच शुरू कर दी गई है.

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ब्रजेश पाठक ने मीडिया को बताया

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद मीडिया से बातचीत में कहा कि टेकऑफ से ठीक पहले विमान के इंजन से धुआं निकलने लगा था. उन्होंने बताया कि सुरक्षा टीम ने तेजी दिखाते हुए उड़ान रुकवा दी और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उन्होंने राहत जताते हुए कहा कि सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.

घटना की हो रही जांच

प्रारंभिक जांच में इसे तकनीकी खराबी माना जा रहा है, लेकिन इंजन अचानक बंद क्यों हुआ और धुआं निकलने की वजह क्या रही, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया गया, जिसकी वजह से समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया.

चार्टर्ड विमानों की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना के बाद मुरादाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है. प्रशासन ने दावा किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी यात्री या अधिकारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. हालांकि इस घटना ने चार्टर्ड विमानों की तकनीकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

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