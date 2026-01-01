UP में तेंदुओं पर लगाम की सबसे बड़ी तैयारी!  बिजनौर से शुरू होगा ‘ऑपरेशन नसबंदी'

राजवीर चौधरी / बिजनौर: यूपी में तेंदुओं के बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग ने एक खास प्रोजेक्ट तैयार किया है. इसके तहत तेंदुओं की नसबंदी कराई जाएगी, ताकि उनकी बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया जा सके. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बिजनौर जिले से होगी. अगर सबकुछ ठीक रहा तो इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा. यूपी का बिजनौर जिला तेंदुओं के हमले से सबसे अधिक प्रभावित रहा है. बिजनौर जिलें में तेन्दुओं के हमले मे सबसे अधिक लोगो की जान जा चुकी है.

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में तेंदुओं के लगातार बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग ने एक खास योजना बनाई है. कुत्तों और बंदरों के बाद अब तेंदुओं की नसबंदी कराई जाएगी. इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत बिजनौर जिले से होगी. वन विभाग का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से मानव-जीव के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने में कामयाबी मिलेगी.

DFO बिजनौर ने क्या कहा?

बिजनौर जिले के DFO जय सिंह कुशवाहा की माने तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर बिजनौर सहित पूरे यूपी मे तेंदुओं की नसबंदी का प्रस्ताव भेजा गया है. जय सिंह कुशवाहा DFO ने बताया कि बिजनौर जिला तेंदुओं की समस्या से बूरी तरह प्रभावित है जिलें भर में तेंदुओं की संख्या 400 से अधिक बताई जा रही है. बिजनौर जिलें में तेंदुओं के हमले मे पिछले 3 सालों मे 36 लोगों की जान जा चुकी है. और कई लोग तेंदुओं के हमले मे घायल हो चुके है.

इतना ही वन बिजनौर वन विभाग ने सैकड़ो गांवो मे पिंजरे लगा रखे है, उन पिंजरों मे 112 तेंदुए पकड़े भी जा चुके है कई तेंदुए सड़क हादसों मे मे भी चुके है फिर भी तेंदुओं की संख्या कम नहीं हो रही है. तेंदुओं की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बिजनौर DFO ने तेंदुओं की नसबन्दी का प्रस्ताव बनाकर यूपी सरकार को भेजा है जल्द ही इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार से अनुमति मिलते ही यूपी मे तेंदुओं की नसबन्दी का कार्यक्रम शुरू हो जायेगा. बिजनौर जिले से इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले होंगी.

