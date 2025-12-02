Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Muradabad News:“टायर मुंह में घुसा था, कपड़े खून से लथपथ… फिर भी कोई मदद को आगे नहीं आया”—दिशा पाटनी की बहन ने कही ये बात

 Muradabad News: मुरादाबाद में दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का एक वीडियो हाल ही में सुर्खियों में छाया हुआ है. उन्होंने मुरादाबाद में हुए भयानक हादसे की असली फोटो शेयर की है, कैसे रोडवेज बस का ड्राइवर एक परिवार को टक्कर मारकर मौके से फराह हो जाता है. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:25 AM IST
Muradabad News:"टायर मुंह में घुसा था, कपड़े खून से लथपथ… फिर भी कोई मदद को आगे नहीं आया"—दिशा पाटनी की बहन ने कही ये बात

मुरादाबाद न्यूज/ संतोष कुमार :  उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रोडवेज बस और ऑटो की भिड़ंत में हुए भीषण हादसे के बाद एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन मेजर खुशबू दिशा पाटनी द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. करीब 2 मिनट 45 सेकेंड के इस वीडियो में मेजर खुशबू घटनास्थल पर बिखरे शव, घायल लोगों की बदहाली और मौके पर मौजूद लोगों के उदासीन रवैए पर गंभीर सवाल उठाती नजर आईं. 

घटना स्थल पर क्या हुआ था ?
वीडियो में खुशबू बताती हैं कि हादसे में लगभग 9 से 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल थे. उन्होंने बताया कि एक घंटे से अधिक समय तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे हालात और गंभीर होते गए। कुछ घायलों को उन्होंने और अन्य युवकों ने मिलकर अपनी गाड़ी और अन्य उपलब्ध साधनों से अस्पताल भेजा. उन्होंने कहा, “एम्बुलेंस आने में डेढ़ घंटा लग गया। उस बीच जिनमें जान बाकी थी, उन्हें हमने ऑटो में भेज दिया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों.”

लोग वीडियो बनाते रहे, मदद को कोई आगे नहीं आया
मेजर खुशबू ने समाज के उस रवैए की कड़ी आलोचना की जिसमें लोग मदद के बजाय वीडियो बनाने में जुटे दिखे। उन्होंने कहा कि जब सड़क पर बिखरी डेडबॉडी और तड़पते घायल पड़े थे, तब कुछ लोग सिर्फ वीडियोग्राफी कर रहे थे. उन्होंने बताया, “मैं ये नहीं कहती कि वीडियो बनाना गलत है, लेकिन मदद सबसे पहले होनी चाहिए.  मैंने कई लोगों से कहा मेरी मदद करिए, लेकिन कोई हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। बाद में कुछ लड़के आए और उन्होंने सहयोग किया. ”

‘टायर उनके चेहरे पर घुसा था, कपड़े खून से लथपथ हो गए’
हादसे की भयावहता बताते हुए मेजर खुशबू ने कहा कि कई शव सड़क पर बिखरे पड़े थे और टक्कर इतनी भीषण थी कि टायर कई लोगों के चेहरों तक में घुस गया था.  उन्होंने कहा कि मृतकों और घायलों को उठाने के दौरान उनके कपड़े खून से पूरी तरह भीग गए थे.  बाद में पहुंची भीड़ ने मिलकर राहत कार्य में मदद की।

गुड समैरिटन कानून पर किया जागरूक
मेजर खुशबू ने कहा कि नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है कि किसी घायल की मदद करने पर पुलिस केस हो जाएगा.  उन्होंने बताया कि वह खुद सेना की अधिकारी हैं और उन्हें अपने अधिकार पता हैं. उन्होंने कहा, “पहले मदद कीजिए, फिर जरूरत पड़े तो रिकॉर्ड रखें। हम सब भारतीय नागरिक हैं और हमारा पहला कर्तव्य मानवता है.”

फोटान हॉस्पिटल भेजे गए घायल
मौके पर प्राथमिक मदद के बाद घायलों को मुरादाबाद के फोटान हॉस्पिटल भेजा गया। घटना के बाद उनका दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कार में बैठकर पूरे हादसे की व्यथा बताते हुए लोगों से मानवता दिखाने की अपील करती हैं. 

यह भी पढ़ें : एटा, बलरामपुर के बाद बिजनौर की सड़क भी हुई खून से लाल ! DCM, बाईक, पिकअप की भिड़ंत में गई तीन की जान

 

muradabad news

