Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3182334
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

मुरादाबाद में बाबा साहब की मूर्ति खंडित, फिर भड़की हिंसा, लाठी, पत्थर और खौफ की रात

Moradabad News: मुरादाबाद जिले में देर रात उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पार्क में लगी मूर्ति को खंडित कर दिया गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गांव नारायणपुर छांगा में दो पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद हिंसा में बदल गया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर छांगा  में देर रात उस वक्त तनाव फैल गया, जब पार्क में लगी डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडित मिलने के बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पथराव और तोड़फोड़ हुई.

क्या है पूरा मामला?
ग्रामीणों के अनुसार, गांव में कथित तौर पर अजय प्रताप सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था, जिसमें बाहर से आए कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने नशे की हालत में पार्क में लगी अम्बेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया. जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों से हमला और पत्थरबाजी शुरू हो गई.

वीडियो आए सामने
घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर एक-दूसरे को धमकाते दिख रहे हैं. एक वीडियो में कथित तौर पर बीजेपी नेता पीले कुर्ते में ग्रामीण के घर के बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं से अभद्रता और फायरिंग के आरोप
घायल ग्रामीणों और महिलाओं ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और डंडों-बेल्ट से मारपीट की. कुछ लोगों ने फायरिंग और असलाह होने के भी आरोप लगाए हैं.

कई लोग घायल, गाड़ियों में तोड़फोड़
इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं. मौके पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए. घायलों को इलाज के लिए सीएचसी ठाकुरद्वारा भेजा गया.

पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त मूर्ति को ससम्मान ठीक कराया है. मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं ग्रामीण एसपी कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

और पढे़ं: डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर मुरादाबाद में भव्य लेजर शो, संविधान की कहानी ने रचा इतिहास

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Moradabad news

Trending news

Amroha News
अमरोहा में हाई अलर्ट; जिले की सभी फैक्ट्रियों पर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात
Moradabad news
मुरादाबाद में बाबा साहब की मूर्ति खंडित,फिर भड़की हिंसा, लाठी, पत्थर और खौफ की रात
Sonbhadra News
सोनभद्र में नशे का ‘सिरप सिंडिकेट’ बेनकाब, पिता जेल में, बेटा फरार… 50 करोड़ का काला
Lucknow news
लखनऊ अग्निकांड; 2 मासूमों की मौत पर सरकार का बड़ा कदम, मिलेगा 4-4 लाख मुआवजा
Badaun news
मदरसे के मंच से बजरंगबली पर विवादित टिप्पणी, वीडियो वायरल होते ही भड़का गुस्सा
Sonbhadra News
सोनभद्र से दर्दनाक घटना: तालाब में भैंस निकालने उतरा युवक डूबा, मौत से मचा कोहराम
ghazipur news
गाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर! पिकअप ने साइकिल सवार को कुचला
Mining corruption up
सोनभद्र में खनन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 7 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश
prayagraj news
'धर्मांतरण' मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: 12वीं के छात्रों को राहत से इनकार
Bahraich news
देवर ने भाभी के हाथ-पैर बांधे, फिर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट