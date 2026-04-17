मुरादाबाद में बाबा साहब की मूर्ति खंडित, फिर भड़की हिंसा, लाठी, पत्थर और खौफ की रात

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर छांगा में देर रात उस वक्त तनाव फैल गया, जब पार्क में लगी डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडित मिलने के बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पथराव और तोड़फोड़ हुई.

क्या है पूरा मामला?

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में कथित तौर पर अजय प्रताप सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था, जिसमें बाहर से आए कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने नशे की हालत में पार्क में लगी अम्बेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया. जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों से हमला और पत्थरबाजी शुरू हो गई.

वीडियो आए सामने

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर एक-दूसरे को धमकाते दिख रहे हैं. एक वीडियो में कथित तौर पर बीजेपी नेता पीले कुर्ते में ग्रामीण के घर के बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं.

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महिलाओं से अभद्रता और फायरिंग के आरोप

घायल ग्रामीणों और महिलाओं ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और डंडों-बेल्ट से मारपीट की. कुछ लोगों ने फायरिंग और असलाह होने के भी आरोप लगाए हैं.

कई लोग घायल, गाड़ियों में तोड़फोड़

इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं. मौके पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए. घायलों को इलाज के लिए सीएचसी ठाकुरद्वारा भेजा गया.

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त मूर्ति को ससम्मान ठीक कराया है. मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं ग्रामीण एसपी कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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