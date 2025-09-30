Advertisement
अब गांव भी बदलेंगे शहर जैसे! यूपी के इस गांव में खुला पहला मॉल, खुलेगा नौकरियों का पिटारा

Rampur News: रामपुर जिले के इस गांव में खुले प्रदेश के पहले ग्रामीण ‘विलेज मॉल’ ने ग्रामीण जीवन की तस्वीर ही बदल दी है. अब गांव की महिलाएं और युवा अपने गांव में ही रोजगार पा रहे हैं, शहर जाने की जरूरत नहीं रही.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:56 PM IST
Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में धमोरा ग्राम पंचायत में प्रगति मॉल खुला है, जो राज्य का पहला ग्रामीण मॉल है. इस मॉल को बनाने में 1.58 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जिसमें एक भी पैसा सरकारी फंड से नहीं लिया गया. यह मॉडल गांवों में शहर जैसी सुविधाएं पहुंचाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का नया तरीका साबित हो रहा है.

स्थानीय लोगों को रोजगार
प्रगति मॉल में कुल 43 दुकानें बनाई गई हैं, जो पूरी तरह स्थानीय निवासियों को आवंटित की गई हैं. इससे सैकड़ों परिवारों को रोजगार का सीधा लाभ मिलेगा. महिलाएं, युवा उद्यमी और स्वयं सहायता समूह अपने व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और गांव की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं. मॉल से ग्राम पंचायत को हर महीने 30 हजार रुपये का किराया मिलेगा. यह कदम पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा और स्थानीय प्रशासन की वित्तीय स्थिति मजबूत करेगा. इससे गांव में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा भी स्पष्ट होगी.

ग्रामीण विकास और पारदर्शिता
मॉल को किसी सरकारी योजना के तहत नहीं बनाया गया, बल्कि ग्राम पंचायत ने स्वयं पहल की. दुकानें आवंटित करने की प्रक्रिया पारदर्शी रही, जिससे आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई और स्थानीय प्रशासन का विकास मॉडल अन्य जिलों के लिए उदाहरण बन गया. प्रगति मॉल महिलाओं, युवाओं और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का माध्यम बन गया है. प्रीति और अन्य महिला उद्यमियों ने गांव में ही व्यवसाय शुरू करके शहर जाने की आवश्यकता खत्म कर दी. यह मॉडल ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहा है. 

और पढेे़: यूपी के इस जिले में बनेगा नया रिंग रोड़,  सैकड़ों गांवों के किसानों की जमीन बनी 'सोना',  इन जिलों को होगा सीधा फायदा

