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यूपी का वो नवाब जिसके घर तक आती थी ट्रेन, 113 करोड़ का निजी रेलवे स्टेशन... बोगियों में थी महलों जैसी सुविधाएं

UP Interesting Story: अगर आप बहुत अमीर होते तो ज्यादा से ज्यादा आने जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन खरीद लेते लेकिन आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि भारत में एक अमीर ऐसा भी था जिसके घर तक ट्रेन आती थी. इतना ही नहीं उसके महल में ही 113 करोड़ का रेलवे स्टेशन बनवाया गया था. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 04, 2026, 02:56 PM IST
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नवाब के घर तक आती थी ट्रेन
नवाब के घर तक आती थी ट्रेन

Rampur Unique Story: आज के दौर में अमीरी की पहचान प्राइवेट जेट और लग्जरी कारों से होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शाही ठाठ-बाट का अंदाज ही अलग हुआ करता था. बात अंग्रेजों के जमाने की है जब एक नवाब ने अपनी यात्रा के लिए एक ट्रेन तैयार करवाने का आदेश दिया था. 

भारत के नवाब की अपनी ट्रेन 
नवाब द्वारा तैयारी कराई गई इस खास ट्रेन को “द सैलून” नाम दिया गया. आमतौर में एक सामान्य ट्रेन में 18 से 24 बोगी होती हैं लेकिन नवाब साहब की इस ट्रेन में केवल 4 बोगी थीं, जिसमें हर सुविधा का खास ख्याल रखा गया था. ट्रेन के डिब्बों के अंदर फारसी कालीन, सागवान की नक्काशीदार फर्नीचर, खूबसूरत परदे और शानदार झूमर इसकी भव्यता को और बढ़ाते थे. 
 
नवाब साहब की ट्रेन में महल जैसी सुविधाएं
इस ट्रेन में नवाब के लिए आलीशान बेडरूम, डाइनिंग एरिया और पूरी तरह सुसज्जित रसोई थी. मनोरंजन के लिए अलग से कमरा भी बनाया गया था. खास बात यह थी कि उनके साथ यात्रा करने वाले कर्मचारियो- जैसे रसोइए, सुरक्षा कर्मी और नौकरों के लिए भी अलग डिब्बों की व्यवस्था थी. कुल मिलाकर, यह ट्रेन शाही जीवनशैली की चलती फिरती मिसाल थी. 

महल तक ट्रेन चलवाने वाले नवाब कौन
महल तक ट्रेन और ट्रेन के अंदर इतनी सारी शाही सुविधाओं के बारे में जानने के बाद अब तक आपकी यह जिज्ञासा बहुत बढ़ गई होगी कि आखिर वो नवाब कौन थे जो इतना महंगा शौक पालते थे. तो आपको बता दें कि ये थे उत्तर प्रदेश की रामपुर रियासत के नौवें नवाब हामिद अली खान, जिनकी जिंदगी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक दिलचस्प मिसाल है. उनका हर सफर उनकी शान की गवाही देता था. 

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नवाब हामिद अली खान के लिए यात्रा महज एक जरूरत नहीं, बल्कि रॉयल लाइफस्टाइल का हिस्सा थी. वे अक्सर अपनी निजी ट्रेन से सफर करते थे, जो किसी चलते-फिरते महल से कम नहीं थी.  

महल के अंदर रेलवे स्टेशन
नवाब की शान का सबसे अनोखा पहलू उनका निजी रेलवे स्टेशन था. बताया जाता है कि उन्होंने अपने महल के भीतर ही एक स्टेशन बनवाया था, जो सीधे मुख्य रेल लाइन से जुड़ा हुआ था. मिलक से रामपुर तक करीब 40 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी, जिससे ट्रेन सीधे महल के दरवाजे तक पहुंचती थी.  यह नजारा उस दौर में जितना अद्भुत था, आज भी उतना ही अविश्वसनीय लगता है.

बंटवारे के समय आम लोगों के बहुत काम आए नवाब
नवाब की पहचान सिर्फ उनकी शानो-शौकत तक सीमित नहीं थी. साल 1947 के विभाजन के दौरान, जब हालात बेहद संवेदनशील थे, उन्होंने अपनी निजी ट्रेन का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया. कई परिवारों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में उनकी इस पहल ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की. 

1960 के दशक तक वीरान हो गया रेलवे स्टेशन
नवाब के निधन के बाद समय के साथ यह शाही विरासत धीरे-धीरे फीकी पड़ गई. 1960 के दशक तक वह स्टेशन वीरान हो गया, जहां कभी रौनक हुआ करती थी, वहां सन्नाटा छा गया. आज यह कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन नवाब की शान और दरियादिली दोनों ही हमेशा याद की जाएंगी. 

ये भी पढ़ें : यूपी में 'सोने का शहर' जमीन के गर्भ में छिपा है भारत के मौजूदा सोने का 5 गुना भंडार, कई लाख करोड़ है कीमत !

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