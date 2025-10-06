Advertisement
यूपी के किस जिले में रहते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम, हर गली में गूंजती है मस्जिद की अजानें!

Muslim population in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं. कहीं मुस्लिम ज्यादा हैं तो कहीं पर हिंदु... क्या आप जानते हैं यूपी के किस शहर में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं.पढ़िए ये स्टोरी

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:59 PM IST
Muslim population in Uttar Pradesh
Muslim population in Uttar Pradesh

Muslim population in UP: उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और यहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और यहाँ की संस्कृति में विविधता और समृद्धि है. क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े राज्य के किस शहर में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कि देश में कौन से ऐसे जिले हैं जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं. 

इन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा
यूपी के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है, संभल, मुरादाबाद और रामपुर में खासकर ज्यादा है.  2025 तक इन जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इसकी सही जानकारी 2021 की जनगणना के जारी होने के बाद ही मिलेगी.

सबसे ज्यादा कहां रहते हैं मुस्लिम
मुस्लिम आबादी का सबसे ज्यादा संभल जिले में है. हालांकि, संभल 2012 में मुरादाबाद से अलग होकर नया जिला बना था, इसलिए 2011 में इसका अलग से डाटा नहीं है. संभल –2011 के अनुमान के मुताबिक 60-70 फीसदी मुस्लिम आबादी रहती है. आइए जानते हैं संभल के बाद कहां पर मुस्लिम बहुतायात में हैं.

मुरादाबाद: 50.82 प्रतिशत मुस्लिम,  रामपुर: 50.57 % मुस्लिम, बिजनौर: 43.03 % मुस्लिम, सहारनपुर : 41.95 % मुस्लिम, (शामली जिले सेअलग होने से पहले) मुजफ्फरनगर: 41.30 % मुस्लिम (शामली अलग होने से पहले)

2011 जनगणना के मुताबिक
2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ (1,210,854,977) थी, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 17.22 करोड़ (172,245,158) थी, जो कुल जनसंख्या का 14.2% है. ये डेटा भारत में मुसलमानों को दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी के रूप में स्थापित करता है, जो हिंदुओं (79.8%) के बाद है.

डिस्क्लेमर
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

किस नदी के किनारे बसा है यूपी का सबसे छोटा जिला! मिनटों में खत्म हो जाती है जिले की सीमा
 

