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रामपुर जेल में क्या हुई बात? आजम खान और अब्दुल्ला से मिलकर चुपचाप रवाना हुईं तंजीम फातिमा, कयासों का बाजार गर्म

Azma Khan: रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला से मिलने तंजीम ​फातिमा पहुंचीं. इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे. दोनों मीडिया के कैमरों से बचते नजर आए.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 25, 2026, 06:06 PM IST
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Azam Khan
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सुरेश दिवाकर/रामपुर: रामपुर जिला कारागार में आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से उनकी मां और सपा नेता तंजीम फातिमा ने मुलाकात की. इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर भी उनके साथ मौजूद रहे. मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और बिना कोई बयान दिए वहां से रवाना हो गए. बता दें कि दो पैन कार्ड मामले में सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम इस समय रामपुर जिला कारागार में बंद हैं. 

सपा जिला अध्यक्ष भी पहुंचे 
रामपुर जिला कारागार में सोमवार को उस समय हलचल बढ़ गई, जब समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता तंजीम फातिमा अपने बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मिलने जेल पहुंचीं. उनके साथ सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने जेल के अंदर जाकर अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की और कुछ देर तक बातचीत की. मुलाकात के बाद जब दोनों नेता जेल परिसर से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और चुपचाप वहां से रवाना हो गए. 

दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने बढ़ाई थी सजा 
गौरतलब है कि दो पैन कार्ड मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम वर्तमान में रामपुर जिला कारागार में बंद हैं. इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद पूरा मामला कोर्ट पहुंचा. जांच में दो अलग-अलग जन्मतिथि के पैनकार्ड मिले. इसके बाद कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई. बीते दिनों रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम की सजा को 7 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया.   

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यह भी पढ़ें : आजख खान को तगड़ा झटका! रामपुर की MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटे को भी राहत नहीं

 

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