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आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली, रामपुर समेत 10 ठिकानों पर छापा, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में एक्शन

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की टीमों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आज़म ख़ान के ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 19, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:12 AM IST
आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली, रामपुर समेत 10 ठिकानों पर छापा, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में एक्शन
Image Credit: ED Raid

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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