आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली, रामपुर समेत 10 ठिकानों पर छापा, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में एक्शन

क्या है जौहर यूनिवर्सिटी का मामला?

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है और इसका मामला कानूनी पेच में फंसा है. यूनिवर्सिटी पर कथित अनियमितताओं के कारण इसकी 40 में से 38 इमारतों को गिराए जाने का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि, इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होने वाली है.