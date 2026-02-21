रमजान में महंगे खजूर का खेल उजागर! 30 रु. वाला खजूर मिल रहा 200 रुपये की पैकिंग में, सामने आया वीडियो

आकाश शर्मा/मुरादाबाद: रमजान के पाक महीने में खजूर खाकर ही रोजा खोलने की परंपरा है. इसलिए रमजान में खजूर की बिक्री बढ़ जाती है. हर बार की तरह इस बार भी रमजान शुरू होते ही खजूर के दाम आसमान छूने लगे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ में खजूर का दाम उसकी किस्म के अनुसार 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति किलो तक है. हालांकि प्रीमियम क्वालिटी वाला खजूर तो एक हजार रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा है. लेकिन मुरादाबाद से खजूर की पैकिंग के एक वीडियो ने खजूर की क्वालिटी और दाम को लेकर हो रहे खेल की हकीकत उजागर कर दी है.

रमजान में खजूर का खेल

रमजान में खजूर से रोजा खोलने वालों को यह जानकर हैरानी होगी कि जिस खजूर को वह 200 रुपये प्रति किलो में खरीद रहे हैं उसल उसकी कीमत तो सादा नमक के बराबर है. मुरादाबाद से ज़ी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30 रुपये किलो वाला खजूर 200 रु. किलो के प्राइस टैग के साथ दोबारा पैक किया जा रहा है. सस्ती खजूर मरियम को स्वदेशी आकर्षक पैकेटों में पैक कर उनपर विदेशी खजूर का टैग लगाया जा रहा है.

इस पूरे खेल का एक वीडियो भी सामने आया है. यह वीडियो मंडी समिति के मुनाफाखोरों की करतूत को साफ उजागर करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक तरफ जहां इस वीडियो में 30 रुपये किलो वाला खजूर 200 रुपये किलो के प्राइस टैग के आकर्षक पैकिंग में भरा जा रहा है तो वहीं इस काम में बाल अधिकारों का भी शोषण हो रहा है. वायरल वीडियो में पैकिंग करते दिखाई दे रहे लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक यहां से 30 रुपये किलो वाला खजूर 200 रुपये के प्राइस टैग के साथ ट्रकों में लोड कर मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में भेजा जा रहा है. इस तरह से मंडी समिति के कई बड़े आढ़ती रोजेदारों की जेब पर डाका डाल रहे हैं तो वहीं प्रशासन को भी राजस्व का चूना लगा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: दिख गया रमजान का चांद! मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ऐलान, कल से रखे जाएंगे रोजे

ये भी पढ़ें: अमरोहा में रमजान की नमाज के दौरान बवाल, मोबाइल देखने को लेकर दो पक्षों में पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.