गुलदार के हमले की झूठी कहानी का हुआ खुलासा, बिजनौर में मां की हत्या!

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा

गांववालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जब डॉक्टरों की टीम ने महिला के शव का पोस्टमार्टम किया, तो जो सच सामने आया उसने सबको सकते में डाल दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, बुजुर्ग महिला वीरवती की मौत किसी जानवर के हमले से नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई थी. उनके शरीर पर गुलदार के पंजों या नोंचने के वे निशान नहीं थे जो ऐसे हमलों में अमूमन होते हैं. इसके उलट, गले पर कसने के निशान साफ तौर पर यह बता रहे थे कि उनकी हत्या की गई है.