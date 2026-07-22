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गुलदार के हमले की झूठी कहानी का हुआ खुलासा, बिजनौर में मां की हत्या!

Bijnor News : बिजनौर जिले के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के अजुपुरा जट गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. पहले जिस मौत को लोग गुलदार का हमला मानकर सहमे हुए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वह एक सोची-समझी हत्या साबित हुई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 22, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:25 PM IST
गुलदार के हमले की झूठी कहानी का हुआ खुलासा, बिजनौर में मां की हत्या!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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