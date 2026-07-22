गुलदार के हमले की झूठी कहानी का हुआ खुलासा, बिजनौर में मां की हत्या!

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Bijnor News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के अजुपुरा जट गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. पहले जिस मौत को लोग गुलदार का हमला मानकर सहमे हुए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वह एक सोची-समझी हत्या साबित हुई है. इस खुलासे ने पुलिस और ग्रामीणों दोनों को चौंका दिया है.
क्या है पूरा मामला?
अजुपुरा जट गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला वीरवती अपने खेतों में काम करने गई थीं. कुछ ही देर बाद उनके बेटे ने शोर मचाया कि एक गुलदार ने उनकी मां पर हमला कर दिया है और उन्हें अपना निवाला बना लिया है. बेटे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. चूंकि बिजनौर के इस इलाके में गुलदार का आतंक अक्सर देखने को मिलता है, इसलिए किसी को भी बेटे की बात पर शक नहीं हुआ. हर कोई यही मानता रहा कि महिला की जान खूंखार गुलदार के हमले से ही गई है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा
गांववालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जब डॉक्टरों की टीम ने महिला के शव का पोस्टमार्टम किया, तो जो सच सामने आया उसने सबको सकते में डाल दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, बुजुर्ग महिला वीरवती की मौत किसी जानवर के हमले से नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई थी. उनके शरीर पर गुलदार के पंजों या नोंचने के वे निशान नहीं थे जो ऐसे हमलों में अमूमन होते हैं. इसके उलट, गले पर कसने के निशान साफ तौर पर यह बता रहे थे कि उनकी हत्या की गई है.
पुलिस हिरासत में बेटा, पूछताछ जारी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आते ही पुलिस का माथा ठनका. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतका के बेटे को हिरासत में ले लिया है. पुलिस अब आरोपी बेटे से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या क्यों की और फिर इसे गुलदार के हमले का रूप देने के लिए झूठी कहानी क्यों गढ़ी.
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