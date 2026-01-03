एक ही दवा सबको...खुली बड़ी पोल ! असली डॉक्टर की जगह नकली कर रहा था इलाज!

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर मे मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है. बिजनौर का मेडिकल कालेज अस्पताल के डॉक्टर तुषार का कारनामा उजागर हुआ.जहां असली डॉक्टर की सीट पर बैठकर फर्जी डॉक्टर कर रहा था मरीजों की OPD. जब सभी मरीजों को एक ही दवाई लिखी तब जकए पोल खुली.शक होने पर फार्मेसीस्ट ने डॉक्टर के आफिस मे जाकर देखा बात उजागर हुआ.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, बिजनौर के विदुर मेडिकल जिला अस्पताल हमेशा विवादों मे रहता है और मेडिकल कालेज की प्राचार्य उर्मिला भार्या के राज मे मेडिकल कालेज अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए कम विवादों के लिए जाना जाता है. मेडिकल कालेज जिला अस्पताल का एक ऐसा कारनामा उजागर हुआ है. जिसे सुनकर आप चौक जायेंगे. सरकार ने लोगो की सुविधा के लिए बिजनौर मे मेडिकल कालेज बनवाया है ताकि गरीब जनता को सस्ता सुलभ इलाज मुहैया हो सके और बड़ी बड़ी सैलरी पर डॉक्टर तैनात किये गए है. लेकिन मेडिकल कालेज के टीबी एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तुषार सिंह ने अपनी सुविधा के लिए मरीजों की जान को संकट मे डाल दिया.

नकली डाक्टर का खुला पोल ?

डॉक्टर तुषार सिंह ने अपने स्थान पर एक बिना डॉक्टरी डिग्री या डिप्लोमा किये व्यक्ति दिनेश को अपने OPD कक्ष संख्या 25 मे डॉक्टर बनाकर बैठा दिया और डॉक्टर तुषार अन्य किसी जगह करने लगे प्राइवेट प्रेक्टिस. फर्जी डॉक्टर दिनेश पिछले कई महीने से कक्ष संख्या 25 मे बाकायदा डॉक्टर बनकर बैठता था और प्रति दिन 40 से 50 मरीजों को दवाई लिख रहा था और मरीजों की जाँच जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्केन तक की जाँच भी लिख रहा था.फर्जी डॉक्टर दिनेश असली डॉक्टर तुषार के पैड पर दवाई लिखता था.

Add Zee News as a Preferred Source

फर्जी डॉक्टर फरार

फर्जी डॉक्टर सभी मरीजों को एक ही तरह की दवाइयां लिख रहा था फार्मेसीस्ट को शक हुआ कि सभी मरीजों को एक प्रकार की दवाई मरीजों को लिखी जा रही.फ़ार्मसिस्ट कक्ष संख्या 25 पहुंचा तो वहा डॉक्टर तुषार तो मिले नहीं बल्कि उनके स्थान पर फर्जी डॉक्टर दिनेश बैठा मिला.फर्जी डॉक्टर की सूचना पर मेडिकल कालेज अस्पताल मे ह्ड़कंप मच गया और वहा पर अस्पताल का अन्य स्टाफ पहुंचा तो इस पूरे प्रकरण की पोल खुल गयी. कुछ ही देर मे फर्जी डॉक्टर दिनेश वहा से चकमा देकर फरार हो गया.

क्या होगी आगे की कार्यवाई ?

अब देखना ये होगा कि इस तरह का फर्जी वाड़ा करने वाले डॉक्टर तुषार सिंह के खिलाफ कार्यवाही होगी या मामले को जाँच के नाम पर दफन कर दिया जायेगा. मरीजों की जान से होता रहा खिलवाड़ आखिर क्या कर रही थी मेडिकल कालेज की प्राचार्य उर्मिला भार्या. सोता रहा सिस्टम मरीजों की जान से होता रहा खिलबाड़.

