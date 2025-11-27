Advertisement
मुरादाबाद

सावधान! रंग, शेप ― साइज सब एक जैसा, मुरादाबाद में पकड़ी गई नकली अंडों की बड़ी खेप

 Moradabad News: मुरादाबाद में छापेमारी कर आर्टिफिशियल रंग से तैयार किए जा रहे 81 हजार नकली देशी अंडे जब्त किए. पूरी रात चली कार्रवाई में गोदाम सील किया गया और संचालक अल्लाह खा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:33 PM IST
मुरादाबाद न्यूज /आकाश शर्मा :  उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संचालित एक अंडा गोदाम पर खाद्य विभाग की टीम ने देर रात छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है.  टीम को यहां से लाखों के आर्टिफिशियल देशी अंडे और रंगाई की सामग्री मिली है.  पूरी रात चली कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग ने गोदाम को सील कर दिया प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सफेद अंडों पर आर्टिफिशियल कलर लगाकर उन्हें देशी अंडों के रूप में बाजार में बेचा जा रहा था, जिससे लोगों की सेहत के साथ खतरनाक खिलवाड़ किया जा रहा था.

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह खबर मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के काशीपुर रोड स्थित बरवाड़ा मजरा की है जहां छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने 3,89,772 रुपये मूल्य के आर्टिफिशियल अंडे सीज किए. इसके अलावा 45,360 रंगे हुए अंडे तथा 35,640 सफेद अंडे, जिन्हें रंग करने के लिए अलग रखा गया था, उन्हें भी बरामद कर सीज कर लिया गया. टीम को गोदाम में अंडों की रंगाई में इस्तेमाल होने वाले रसायन और उपकरण भी मिले, जिन्हें सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया है. अधिकारियों का कहना है कि इन रसायनों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है.

सहायक आयुक्त खाद्य की मौजूदगी में गोदाम सील
पूरी रात चली कार्रवाई के बाद सुबह होते ही सहायक आयुक्त खाद्य राजवंश श्रीवास्तव स्वयं टीम के साथ मौके पर पहुंचे. गोदाम की गतिविधियों की विस्तृत जांच के बाद इसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया.  खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि गोदाम में मिलावटखोरी का खेल काफी समय से चल रहा था और बड़ी मात्रा में नकली देशी अंडों की आपूर्ति शहर के विभिन्न बाजारों में की जा रही थी.

गोदाम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
छापेमारी के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर खाद्य विभाग ने गोदाम संचालक अल्लाह खा के खिलाफ कटघर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.  शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी जानबूझकर नकली रंगों से अंडों की रंगाई कर उन्हें देशी अंडों के रूप में बेच रहा था. विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई न सिर्फ उपभोक्ताओं की जान के लिए खतरा थी, बल्कि खाद्य सुरक्षा कानूनों का गंभीर उल्लंघन भी है.

ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ 
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि शहर में मिलावटखोरी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री की बिक्री की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, ताकि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकें

