डिग्री चोरी कर बना ‘MBBS’, फर्जी कागजों पर खुले दो अस्पताल; इंश्योरेंस कॉल से खुला बड़ा खेल

अमरोहा/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में एमबीबीएस सर्जन की डिग्री चोरी कर उनके नाम पर दो अस्पताल संचालित करने और फर्जी इलाज दिखाकर इंश्योरेंस क्लेम लेने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक बीमा कंपनी ने डॉक्टर के असली नंबर पर कॉल कर मेडिकल क्लेम की जानकारी मांगी.

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित ओमेगा-2 ओमेक्स एनआरआई सिटी निवासी डॉ. राजीव कुमार चौधरी एमबीबीएस (एमएस) सर्जन हैं और ग्रेटर नोएडा में ही अस्पताल संचालित करते हैं. करीब पंद्रह दिन पहले बीमा कंपनी के सर्वेयर ने उन्हें फोन कर अमरोहा के जोया कस्बे में संचालित डिवाइन हेल्थकेयर अस्पताल और जोया-अमरोहा रोड स्थित साधना नर्सिंग होम में भर्ती एक मरीज के क्लेम के संबंध में जानकारी मांगी. यह सुनकर डॉ. राजीव चौंक गए, क्योंकि वे कभी अमरोहा गए ही नहीं.

जांच में पता चला कि करीब डेढ़ वर्ष पहले दोनों अस्पतालों का पंजीकरण उनके नाम से कराया गया था. इसमें उनकी वास्तविक डिग्री संलग्न की गई, जबकि शपथ पत्र, मुहर और हस्ताक्षर फर्जी पाए गए. आरोप है कि दिल्ली के मदनगीर निवासी साहिल स्वयं को डॉ. राजीव बताकर इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज करता था. अमरोहा के शकरपुर निवासी दुष्यंत कुमार और नौगावां सादात के फौंदापुर निवासी गुलशेर के भी इस खेल में शामिल होने की बात सामने आई है.

बताया जा रहा है कि गिरोह मरीजों के नाम पर फर्जी मेडिकल फाइलें तैयार कर बीमा कंपनियों से क्लेम वसूलता था. हैरानी की बात यह भी है कि इलाज के लिए बंद पड़ी डाग्नोप्लस पैथोलॉजी लैब के नाम से जांच दर्शाकर फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा रही थीं. डॉ. राजीव का कहना है कि उनकी डिग्री केवल ग्रेटर नोएडा सीएमओ कार्यालय में पंजीकरण के लिए जमा हुई थी. आशंका है कि वहीं से उसकी प्रतिलिपि चोरी कर दुरुपयोग किया गया. उन्होंने एसपी और सीएमओ को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

सूत्रों के अनुसार, यह फर्जीवाड़ा एक बड़े इंश्योरेंस नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. हसनपुर के एक एसबीआई खाते के माध्यम से क्लेम और पैसों का लेन-देन किए जाने की भी बात सामने आई है. कुछ पंजीकरण सीएमओ कार्यालय से जुड़े होने के कारण सरकारी तंत्र की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. बताया जा रहा है कि पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड हसनपुर में बैठकर इस खेल को संचालित कर रहा था.

इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेंद्र ने कहा कि दोनों अस्पताल उनके कार्यालय में पंजीकृत हैं. जिस डॉक्टर के नाम से फर्जी इंश्योरेंस क्लेम का मामला सामने आया है, उसकी जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.