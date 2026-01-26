Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

कौन हैं शायर मंसूर उस्मानी? दुख की घड़ी में घर पहुंचे कवि कुमार विश्वास

कुछ दिन पूर्व मंसूर उस्मानी की बेटी का घर में आग लगने की दर्दनाक घटना में निधन हो गया था.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:47 PM IST
कौन हैं शायर मंसूर उस्मानी? दुख की घड़ी में घर पहुंचे कवि कुमार विश्वास

मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा :  मुरादाबाद के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शायर मंसूर उस्मानी के आवास पर सोमवार को प्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे.  कुछ दिन पूर्व मंसूर उस्मानी की बेटी का घर में आग लगने की दर्दनाक घटना में निधन हो गया था. इस हादसे से न केवल उनका परिवार बल्कि साहित्य जगत भी गहरे शोक में डूबा हुआ है.  इसी क्रम में कवि कुमार विश्वास ने मंसूर उस्मानी और उनके परिवार से मुलाकात  कर उन्हें ढांढस बंधाया. 

क्या हैं पूरा मामला ? 
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मंसूर उस्मानी की बेटी के घर में अचानक आग लग गई थी.आग इतनी भयावह थी कि वह उससे बाहर नहीं निकल सकीं और मौके पर ही उनका निधन हो गया.  इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है.  बेटी की असामयिक मौत ने मंसूर उस्मानी को भीतर तक तोड़ दिया है. घटना की खबर फैलते ही देश-विदेश के साहित्यकारों, शायरों और शुभचिंतकों ने गहरा दुख व्यक्त किया था. 

कुमार विश्वास ने बंधाया हौसला
शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने मंसूर उस्मानी और उनके परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट की.  उन्होंने कहा कि यह क्षति अपूरणीय है और इस दुख की भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे कठिन समय में अपनों का साथ ही सबसे बड़ा संबल होता है.  कुमार विश्वास ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि पूरा साहित्य जगत इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है. 

काफी देर तक की पारिवारिक बातचीत
कुमार विश्वास ने मंसूर उस्मानी के परिवार के साथ काफी देर तक बैठकर बातचीत की और उनका हाल जाना. उन्होंने दिवंगत बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन और स्मृतियों को याद किया. बातचीत के दौरान माहौल भावुक हो गया और कई बार आंखें नम होती दिखीं. इस दौरान स्थानीय साहित्यकार और परिवार के करीबी लोग भी मौजूद रहे.

साहित्य जगत में शोक की लहर
इस घटना के बाद से साहित्य जगत में शोक की लहर है. कई नामचीन कवियों और शायरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मंसूर उस्मानी के प्रति संवेदना व्यक्त की है. कुमार विश्वास का यह दौरा साहित्यिक एकता और मानवीय संवेदना का प्रतीक माना जा रहा है. दुख की इस घड़ी में साहित्य जगत का साथ मंसूर उस्मानी और उनके परिवार के लिए बड़ा सहारा बना है. 

