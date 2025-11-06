Bijnor News:किसान की बेरहमी से हत्या, सगे भतीजे और उसकी पत्नी पर लगे संगीन आरोप, जानिए क्या है मामला?

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव के एक बुजुर्ग किसान की खेत में हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और गम का माहौल है. मृतक किसान की पहचान नरेश (उम्र लगभग 60 वर्ष) के रूप में हुई है. हत्या का आरोप मृतक के सगे भतीजे और उसकी पत्नी पर लगा है. प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद हत्या की मुख्य वजह बताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, किसान नरेश रोजाना की तरह सुबह अपने खेतों की तरफ टहलने और देखने गए थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे उनके भतीजे विनीत और उसकी पत्नी नूतन ने किसान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से किसान नरेश को संभलने का मौका भी नहीं मिला और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार

हत्या के बाद आरोपित दंपती मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही गांव वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. थोड़ी ही देर में शहर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

जमीन विवाद बना वजह

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक नरेश और उसका भतीजा विनीत कई दिनों से खेती की जमीन को लेकर विवाद में थे. गांव में इस विवाद की जानकारी भी कई लोगों को थी, लेकिन चीजें समझौते तक नहीं पहुंचीं और अंततः यह विवाद खून-खराबे में बदल गया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपियों की तलाश जारी

घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाली पुलिस की टीम और स्थानीय सर्विलांस यूनिट आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ग्रामीणों में रोष और शोक

वारदात के बाद गांव में भारी तनाव और शोक का माहौल है. लोग इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि परिवारिक विवाद ने इतनी बड़ी और दर्दनाक घटना का रूप ले लिया। मृतक परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है.

