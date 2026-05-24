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रात में पेड़ कटे, दिन में लकड़ी गायब! रामपुर में किसान ने खोली प्रशासन की पोल

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार तहसील से प्रशासनिक मनमानी और मिलीभगत का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक पीड़ित किसान अपनी ही जमीन पर लगे पेड़ों को बचाने और इंसाफ पाने के लिए पिछले 15 दिनों से अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 24, 2026, 02:13 PM IST
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रामपुर/सुरेश दिवाकर:  उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार तहसील से प्रशासनिक लापरवाही और कथित मनमानी का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक पीड़ित किसान अपनी ही जमीन पर लगे पेड़ों को बचाने और इंसाफ पाने के लिए पिछले 15 दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है. किसान का आरोप है कि पहले उसकी जमीन पर खड़े पेड़ों को रातों-रात काट लिया गया और बाद में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में उन्हीं लकड़ियों को खेत से उठवा लिया गया.

मामला स्वार तहसील क्षेत्र के भगवंतनगर गांव का है, जहां पीड़ित किसान का कहना है कि उसकी जमीन का पट्टा करीब 25 साल पुराना है. इसके बावजूद अब प्रशासन बिना किसी लिखित आदेश के पट्टा निरस्त होने की बात कह रहा है. किसान के अनुसार, वर्षों से वह जमीन उसके कब्जे में रही और उसने कभी किसी विवाद की शिकायत नहीं सुनी, लेकिन अचानक प्रशासन जमीन को सरकारी बताते हुए कार्रवाई कर रहा है.

रातों-रात काट दिए गए पेड़
पीड़ित किसान ने आरोप लगाया कि करीब 15 दिन पहले कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर लगे पेड़ों को चोरी-छिपे काट लिया. घटना के बाद उसने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया. किसान लगातार थाना और तहसील के चक्कर लगाता रहा, मगर उसे न्याय नहीं मिला. किसान का आरोप है कि इसी बीच नायब तहसीलदार की मिलीभगत से कटे हुए पेड़ों की लकड़ी को खेत से उठवाकर तहसील पहुंचा दिया गया. जब उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया.

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बिना आदेश बताए कहा गया ‘पट्टा निरस्त’
पीड़ित का कहना है कि नायब तहसीलदार और एसडीएम ने उसे साफ तौर पर कह दिया कि उसका पट्टा रद्द हो चुका है, जबकि अब तक उसे कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया. किसान ने सवाल उठाया कि अगर पट्टा निरस्त किया गया था तो इसकी सूचना उसे क्यों नहीं दी गई.

वहीं पीड़ित ने तहसील प्रशासन पर दबंगों के साथ मिलकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. किसान का कहना है कि अगर जमीन सरकारी थी तो फिर इतने वर्षों तक उसका पट्टा कैसे चलता रहा और यदि जमीन विवादित थी तो बिना निष्पक्ष जांच के लकड़ी को खेत से क्यों उठवाया गया.

एसडीएम ने क्या कहा?
इस पूरे मामले में एसडीएम अमन देवल ने फोन पर बताया कि निजी जमीन से प्रशासन का कोई लेना-देना नहीं होता. हालांकि पीड़ित लगातार प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत और दबाव बनाने के आरोप लगा रहा है. फिलहाल पीड़ित किसान इंसाफ की मांग को लेकर अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कराता है या फिर किसान को न्याय के लिए यूं ही भटकना पड़ेगा. 

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