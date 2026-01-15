गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा 'औद्योगिक शहर', अमरोहा में भूमि अधिग्रहण की रफ्तार धीमी, किसानों ने सर्किल रेट बढ़ाने की मांग

Amroha Industrial Area: मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक शहर बसाने की योजना है. यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है, और प्रत्येक जिले में उद्योगों के लिए बड़ी जमीन चिह्नित की गई है. यूपीडा (UPEIDA) पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा है.

भूमि अधिग्रहण की धीमी रफ्तार

अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र मंगरौला, रुस्तमपुर और दौलतपुर गांवों की करीब 2200 बीघा भूमि को चिह्नित किया गया है. इसमें से लगभग 110 बीघा भूमि ग्राम समाज की सरकारी भूमि है. प्रस्तावित औद्योगिक ग्रीन गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है.

परियोजना की प्रगति प्रभावित

दो वर्ष पहले शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक केवल 65 प्रतिशत भूमि का ही बैनामा हो सका है. शेष 35 प्रतिशत भूमि पर किसानों की सहमति नहीं बन पाई है, जिससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों की सर्किल रेट बढ़ाने की मांग

भूमि देने से इनकार कर रहे किसान सर्किल रेट बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं. किसानों का कहना है कि वर्तमान सर्किल रेट बेहद कम है और इससे उन्हें उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा. उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक वे भूमि का बैनामा नहीं करेंगे.

प्रशासन और किसानों के बीच गतिरोध

प्रशासन पुराने सर्किल रेट पर ही भूमि अधिग्रहण करने के पक्ष में है और किसानों को समझाने का प्रयास कर रहा है. अधिकारियों का मानना है कि नियमों के अनुसार अधिग्रहण किया जा रहा है. वहीं किसान इस मुद्दे पर असंतुष्ट हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है.

अब तक कितना भूमि अधिग्रहण हुआ

सरकारी भूमि को छोड़कर अब तक करीब 1450 बीघा भूमि किसानों से खरीदी जा चुकी है. यह भूमि लगभग 202 किसानों से अधिग्रहित की गई है. प्रशासन के अनुसार जिन किसानों से भूमि खरीदी गई है, उन्हें भुगतान उनके खातों में भेज दिया गया है, जिससे वे संतुष्ट नजर आ रहे हैं.

किसानों में रोष और ज्ञापन

सर्किल रेट न बढ़ने से शेष किसानों में भारी रोष है. किसान एसडीएम, विधायक और जिलाधिकारी को कई बार प्रार्थना पत्र देकर अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है. इससे औद्योगिक गलियारे की योजना पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं.

और पढे़ं: यूपी में बनेगा 80 KM लंबा छह लेन सुपर कॉरिडोर, बनेगा एलिवेटेड रोड समेत 22 अंडरपास, दिल्ली–उत्तराखंड की दूरी होगी आसान

इंतजार खत्म! यूपी के इस जिले में बनेगा 15 KM लंबा बाईपास, जुड़ेगा स्टेट हाईवे से

