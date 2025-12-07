Bijnor News: बेटी-बेटे को बाल कटाने के बहाने ले गया पिता, दोनों को दिया जहर और खुद भी दी जान, खौफनाक मंजर देख दहला गांव

राजवीर चौधरी/ बिजनौर: यूपी के बिजनौर के गांव मुबारकपुर खादर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पिता ने अपनी बेटी (3 साल) और बेटे (5) को जहर देकर खुद भी जान दे दी. जिसके बाद तीनों ने गाँव के नजदीक खेतों पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने तीनों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के​ लिए भेज दिया है. इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पत्नी से विवाद के चलते आत्महत्या का प्रतीत होता है.

कहां का है मामला

थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मुबारकरपुर खादर के बाबूराम का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार बाबूराम शनिवार की शाम चार बजे बेटी अर्शिका और बेटे दिव्यांश को बाल कटवाने के बहाने खेत पर ले गया. जहां बाबूराम ने बेटी और बेटे को जहरीला पदार्थ दे दिया. इससे दोनों मासूमों की हालत बिगड़ गई. तड़पते हुए दोनों बालकों ने खेत पर ही दम तोड़ दिया. इसके बाद बाबूराम ने खुद भी जहर निगल लिया. पास में ही काम कर रहे ग्रामीणों ने बाबूराम को तड़पता देखा तो परिवार वालों को जानकारी दी.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

परिजन बाबूराम को चांदपुर के अस्पताल में ले गए जहां इलाज के दौरान बाबूराम की भी मौत हो गई. दोनों मासूमों और उनके पिता की मौत से परिवार वाले ​विलख पड़े और रो रोकर बुरा हाल हो गया. मृतक के घर पर आस पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में मातम छा गया.

सूचना मिलते ही एएसपी देहात प्रकाश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया पुलिस ने प्राथमिक जानकारी जुटाने के बाद तीनों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एएसपी देहात ने बताया कि युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते युवक ने दोनों बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

